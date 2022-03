Volta da montaria em animais na Festa do Peão de Cotia gera revolta na internet: “Retrocesso”

A confirmação sobre a montaria em touros e cavalos, que estava proibida pelo Ministério Público desde 2016, foi feita pelo empresário e responsável pelo evento, Valtinho Pereira, ao Programa Cotia no Ar, nesta segunda-feira (28)



Foto Ilustrativa. Reprodução / Pixabay











Após Cotia e Cia publicar a reportagem no site e compartilhá-la nas redes sociais, centenas de pessoas deixaram seus comentários e suas reações negativas ao rodeio.





“Pra que isso, acho que o show já basta, deixa os bichos em paz”, disse uma internauta. “Que triste!!! Lamentável! Esta cidade só retrocede!! @rogeriofrancoprefeito_ falta bom senso”, comentou outra marcando o perfil do prefeito de Cotia [veja os demais comentários no post abaixo].













A influenciadora digital que mora na região, Ingreed Leite, que também é ativista e defensora dos animais, postou um vídeo repudiando a volta da montaria.





“É com muita tristeza e indignação que eu comunico a vocês que este ano terá montaria de touro no Rodeio de Cotia. A gente ainda pode fazer alguma coisa. Isso não acontecia desde 2015 e eles resolveram voltar. Ou seja, regredir. Retroceder. É inadmissível. Vamos tentar fazer algum barulho para que eles se sintam pressionados e voltem atrás dessa decisão”, disse.













Na entrevista ao Cotia no Ar, Valtinho explicou o motivo de voltar com a montaria em animais e ressaltou que a população de Cotia estava pedindo a volta do rodeio dentro da festa.





“Vai ter o rodeio para a população ir, ver o boi pulando, ver o peão, torcer, isso que é muito importante o envolvimento da população” [ veja abaixo]