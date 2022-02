Sócios do Thermas da Mata se revoltam com atendimento e pedem devolução do dinheiro

Nas redes sociais, parque aquático de Cotia é alvo de críticas de sócios que se sentem insatisfeitos com o atendimento; veja o que diz o Thermas sobre as reclamações

Thermas da Mata. Foto: Reprodução





A cada nova postagem nas redes sociais do parque aquático Thermas da Mata, localizado em Cotia, aparecem diversas pessoas reclamando nos comentários do atendimento do local e da dificuldade em fazer contato com o parque [VEJA O POSICIONAMENTO DO THERMAS DA MATA NO DECORRER DO TEXTO].





Em uma das publicações, feita às 10h desta quarta-feira (23), o Thermas convida as pessoas para conhecerem o local e deixa o link para quem desejar comprar os ingressos.





Publicação do Thermas da Mata feita na manhã de hoje (23)





Revoltados, os internautas comentam a publicação e questionam o atendimento. “Pra passar raiva com o péssimo atendimento de vocês aos sócios né, estou na fila de espera para reserva de churrasqueira desde segunda-feira e sem avançar, haverá algum retorno da área responsável? E vejam se não vão apagar este comentário como tem sido feito com os outros”, escreveu Jefferson Nascimento.





Logo abaixo, na resposta deste comentário, Rose Oliveira diz que ao fazer o cadastro de sócio o tratamento é diferente, mas depois ... “assinou e passou o cartão já era, somos tratados como lixo , o que importa para eles e os visitantes , estou em contato com um advogado para ver se consigo cancelar o contrato”, comentou.





Comentários dos sócios do parque. Foto: Reprodução / Facebook









A indignação é tanta que existe um grupo no Facebook, com mais de 130 membros sócios do parque, que reivindicam, principalmente, a devolução do dinheiro. Leia abaixo a descrição do grupo:





Se você foi ao parque te mostraram um parque cheio de benefícios fazendo assim com que você se tornasse sócio, mas assim como eu não consegue utilizar o parque, pois super lotado, dão preferência aos que pagam day use (vantagem para parque ), agora tem pagar pra reservas até churrasqueira... onde no contrato não consta... enfim só dor de cabeça... se você assim como eu se sente lesado, enganado e arrependido, vamos nos unir e tentar ao menos recuperar nosso dinheiro de volta... lei do consumidor tem que ser cumprida... vamos tentar fazer chegar até Celso Russomanno se preciso for, pois não é justo conosco





Os membros do grupo também questionam o atendimento no WhatsApp e dizem que são bloqueados no Facebook para impedir os comentários nas postagens. De fato, nas últimas publicações, o parque optou por limitar quem pode comentar no Facebook oficial que conta com 62 mil curtidas.





Thermas da Mata neste sábado (26), quando o parque vai inaugurar a ‘Praia da Mata’, uma nova atração do local [LEIA MAIS AQUI]. Alguns ainda ameaçam fazer uma manifestação em frente aoneste sábado (26), quando o parque vai inaugurar a, uma nova atração do local





O QUE DIZ O THERMAS DA MATA





"Nessa ocasião, foram utilizados todos os outros canais de atendimento para comunicar o contratempo aos usuários", disse.

O Thermas da Mata reforçou ainda que conta com 50 churrasqueiras que podem ser reservadas apenas por

associados (Passaporte Anual). "E o valor do caução que é cobrado visa, principalmente, evitar no-show dos equipamentos – bastante comum quando não havia essa prática. São cobrados R$50, que serão devolvidos assim que o cliente chega no parque. E o associado ainda tem um prazo de até 24 horas antes da utilização para cancelamento com reembolso", explicou.

Ainda em nota, o Thermas da Mata informou que sempre busca priorizar seus associados, tanto nas reservas das churrasqueiras, quanto na utilização geral do parque. "O empreendimento não é de uso exclusivo de quem tem o Passaporte Anual e, ainda assim, prioriza esse público, reservando pelo menos 70% de sua capacidade neste momento de pandemia", destaca.



"O parque está sempre à disposição para atender seus associados e segue buscando otimizar seu relacionamento com usuários, sejam de Passaporte Anual ou day use", conclui.







reforçou ainda que conta com 50 churrasqueiras que podem ser reservadas apenas porassociados (Passaporte Anual)., explicou. Segundo o Thermas, isso ocasionou, junto a outros fatores como inauguração de atração e feriado, um aumento muito grande na demanda, gerando uma fila que está sendo atendida por ordem de solicitações., disse.

Procurado pela reportagem, oexplicou que, em relação às reclamações de clientes dos últimos dias, a diretoria do parque teve um problema de atendimento via, que é o canal oficial de agendamento das churrasqueiras, ficando fora de operação mais de meio dia.