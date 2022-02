Médico que atendia em Cotia morre em queda de aeronave no interior de SP

Acidente também matou piloto de apenas 23 anos; avião tinha saído de Cotia com destino a Itumbiara (GO)

Marcionil atendia no Hospital São Francisco. Foto: Reprodução





O médico Marcionil Vieira Brito, de 52 anos, morreu na manhã deste domingo (27) após a queda de uma aeronave de pequeno porte na cidade de Bebedouro, interior de São Paulo. O piloto Renan Trombini, de 23 anos, também morreu no acidente.





Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, o avião tinha saído de Cotia com destino a Itumbiara (GO), e havia parado no Aeroporto Municipal Comandante Luís Martins de Araújo, em Bebedouro, para abastecer.





De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o monomotor estava apto a voar.





Segundo o portal G1, o monomotor tentou decolar de uma cabeceira do Aeroporto Municipal Comandante Luís Martins de Arajúo e abortou. Depois, o avião tentou decolar de outra cabeceira, subiu alguns metros e caiu em uma área entre a pista do Aeroporto e a Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326).





Os corpos dos dois homens foram levados para o Instituto Médio Legal (IML) de Barretos (SP).





Marcionil Vieira Brito era ginecologista e obstetra e atendia, entre outros lugares, no Hospital São Francisco, em Cotia.





O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para investigar as causas da queda da aeronave.





Com informações do G1