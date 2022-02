Thermas da Mata inaugura 'praia de Cotia' com ingressos a R$ 110

Com a nova atração, o parque aquático espera um aumento de público de 40%

Nova atração será inaugurada neste sábado (26). Foto: Divulgação / Thermas da Mata





O Thermas da Mata, parque aquático localizado em Cotia, vai inaugurar neste sábado (26) a ‘Praia da Mata’. A nova atração vai ter uma área de imersão de praia paradisíaca com águas cristalinas e quentes – temperatura de 32 graus -, com direito a quiosques, bar pé na areia, Beach Club (área vip) e cabanas para experiência vip.





Nesta sexta-feira (25), o valor do ingresso no site do parque para curtir a nova atração amanhã é de R$ 110 para adultos e R$ 90 para crianças. O estacionamento custa R$ 30.





A nova ‘praia de Cotia’ tem, em sua estrutura, 1.491 m³ de concreto e 65.440,70 Kg de aço, além de dois milhões de litros de água para formar a piscina de ondas. A Praia da Mata terá um espaço com mil m² só de areia e outros cinco mil de praia.





Com a nova atração, o parque aquático espera um aumento de público de 40%. Na mesma data, serão inauguradas mil novas vagas de estacionamento, ampliando a capacidade de serviços do empreendimento.





Além disso, o Thermas da Mata informou que vai inaugurar, nos próximos meses, um hotel com 60 apartamentos com serviços exclusivos para atender aos hóspedes mais exigentes. Será o primeiro hotel desse porte na cidade que atenderá o público corporativo, além de turistas de todo Brasil e de outros países.





SOBRE O THERMAS DA MATA





Estrada do Morro Grande, o parque aquático conta com uma estrutura de lazer e entretenimento, reúne diversas atrações, com destaque para os recém-inaugurados Space Music, segundo toboágua musical da América Latina; e a Praça das Águas, espaço interativo e lúdico para toda a família. Situado em Cotia, em uma área de 200 mil m² na, o parque aquático conta com uma estrutura de lazer e entretenimento, reúne diversas atrações, com destaque para os recém-inauguradose a Praça das Águas, espaço interativo e lúdico para toda a família.





Outros atrativos são: o Hot Island, espaço com piscina de águas quentes, ofurôs e cascata; a Beach Kids, que integra as áreas Kids e Baby (especial para menores de 5 anos) e conta com escorregadores, balde maluco, e diversos brinquedos; e o Cyclone, toboágua com cinco pistas em um percurso de 65 metros.





Completam o espaço: lago para pedalinho, tirolesa, bosque, cabanas e piscina de água natural.