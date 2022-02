Escola inaugurada pela Prefeitura de Cotia oferece 557 vagas para Ensino Infantil e Fundamental I

Unidade foi entregue nesta quinta-feira (24)

Escola homenageia o arquiteto e urbanista José Roberto Baraúna. Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia fez a entrega oficial da Escola Municipal José Roberto Baraúna Filho, localizada na rua Serrana, 199, Jardim Colibri, na tarde desta quinta-feira (24). A unidade escolar oferece 557 vagas do Ensino Infantil (Maternal I, Jardim I e II) e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano).





O novo prédio tem 1.235,43 metros quadrados de área construída, dois pavimentos, elevador, 11 salas de aula, biblioteca, brinquedoteca, sanitários com acessibilidade, refeitório e pátio.





Estiveram presentes no evento a vice-prefeita e secretária dos Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher, Ângela Maluf, a secretária de Desenvolvimento Social, Mara Franco, e demais secretários municipais.





A família do patrono da unidade, Cintia (esposa), José Victor (filho) e Amanda (nora) também estiveram presentes, além de o presidente da Câmara, vereador Celso Itiki, o vereador Luis Gustavo Napolitano, entre outros vereadores.





Homenagem ao Baraúna





José Roberto Baraúna Filho era Arquiteto e Urbanista com especialização em Licenciamento Ambiental e Urbanístico. Responsável por centenas de projetos, muitos deles executados na esfera pública de Cotia, contribuiu para o desenvolvimento urbano do município, em especial da Granja Viana, onde morava com a sua família.





Foi Secretário de Desenvolvimento Urbano, um dos fundadores do Movimento Granja Viva, presidente da AETEC e fundador do Rotary Club Cotia Granja Viana Empresarial.