Toboágua de 12 metros de altura e tirolesa com 400 metros de extensão são algumas das atrações.









Na última sexta-feira (21) o parque aquático de Cotia Thermas da Mata inaugurou seu novo toboágua Cyclone. O lançamento contou com a presença de autoridades municipais e gestores do parque.





Além do toboágua, o Thermas conta com a maior tirolesa da cidade, que conta com 400 metros e a aventura pode ser feita em duplas, confira o vídeo: