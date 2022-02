Vargem Grande Paulista terá unidade do Poupatempo

Anúncio foi feito nesta quinta-feira (24) pelo governador João Doria (PSDB)

Foto: Reprodução / Governo de SP





O município de Vargem Grande Paulista terá, em breve, uma unidade do Poupatempo. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (24) pelo governador João Doria (PSDB), durante evento em Ferraz de Vasconcelos, na região do Alto Tietê.





Nas redes sociais, o prefeito Josué Ramos comemorou o anúncio. Segundo ele, o local da unidade ainda será definido, mas prometeu “ser moderno, compacto e integrado a outros serviços do estado e município”.





“Agradeço ao governador por ter assinado o autorizo e atender mais este pedido do deputado estadual André do Prado e dos nossos vereadores, Lucimar e Tom. Vargem Grande Paulista tem se desenvolvido muito e os serviços do Poupatempo são necessários para atender a população, que não terá mais que procurar as cidades vizinhas”, publicou.