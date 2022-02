Mãe de menino morto após agressão diz que deixava filho com casal para trabalhar em SP

Em entrevista exclusiva ao Cotia e Cia, Brenda também negou ser usuária de drogas e disse que foi informada da morte de Guillermo pelo Hospital de Cotia; casal suspeito de ter matado o garoto a pancadas está preso

O pequeno Guillermo, de apenas 4 anos, morto após ter sido vítima de agressão. Foto: Arquivo pessoal





Por Neto Rossi









O casal, Ingrid Bernardes de Souza, 19, e Víctor Hugo dos Santos, 22, que cuidava do garoto, foi preso em flagrante suspeito de tê-lo matado. Eles devem responder por homicídio. O caso ocorreu no Pq Turiguara, em Cotia.





Brenda Karoliny de Campos, de 22 anos, mãe de Guillermo, disse ao Cotia e Cia nesta quarta-feira (9) que deixava o menino com o casal durante a semana para ir trabalhar e o pegava aos sábados e domingos.





Ela contou que conhecia Ingrid há pelo menos 4 anos, mas que nunca suspeitou de nada. “Era uma amiga. Todo mundo conhecia a Ingrid. Ela que pediu pra ficar com meu filho, porque eu estava trabalhando. Eu falei que tudo bem, que ia deixar ele na semana e final de semana ele ia para casa”, relatou.





Brenda afirmou que trabalha na rua 25 de Março, no centro de São Paulo, e que neste final de semana, quando ocorreu a tragédia com seu filho, ela não pôde pegá-lo. “O hospital [de Cotia] me ligou ontem para falar que meu filho tinha morrido. Eles espancaram meu filho até ele morrer”, disse chorando.





Após repercussão do caso, algumas pessoas disseram que Brenda deixava o filho com o casal para usar drogas. Mas ela nega. “Não tem nada disso de usuária de drogas. Eu estava trabalhando. Quem me conhece, sabe, que eu estava trabalhando.”





Brenda explicou que não tinha contato com Victor, mas detalhou que eles já tinham ficado com seu filho em outra ocasião. “Ela [Ingrid] cuidou dele um período curto, de uns três meses. Aí, durante um período, como eu não estava trabalhando, eu ficava em casa com ele. Agora, em janeiro, comecei a deixar ele com ela de novo”, conta.





Brenda disse que tem mais dois filhos pequenos e que criava Guillermo sem a presença do pai. “Criava meu filho sozinha. Por isso deixava ele com as pessoas para ir trabalhar.”





A entrevista teve que ser interrompida, pois Brenda estava no IML assinando os documentos para liberar o corpo de seu filho. O velório iniciou às 15h, no cemitério Maranhão, em Cotia.





ENTENDA O CASO





Policiais militares foram acionados na noite deste domingo (6) para comparecerem no Hospital Regional de Cotia após Guillermo ter dado entrada na unidade. Uma enfermeira informou aos PMs que a criança estava com vários hematomas no corpo e em estado grave.





Segundo a polícia, o menino foi socorrido por três vizinhos que ouviram os seus gritos. Ao chegarem na residência, ele estava desacordado.





O casal que estava como seu responsável disse na delegacia que a mãe do garoto o deixou com eles havia três semanas. Disseram também que o menino já chegou com os hematomas e que ele havia caído duas vezes e batido a cabeça, por isso estaria desacordado.





O casal foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher de Barueri. Eles foram presos em flagrante e depois tiveram pedido de prisão preventiva. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher de Cotia, que apura os fatos.