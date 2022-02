Morte de criança de 4 anos em Cotia gera revolta nas redes sociais: ‘seus monstros’

A morte do pequeno Guillermo, de apenas 4 anos, gerou revolta e muita indignação nas redes sociais. O casal acusado de ter matado o menino está preso. O crime ocorreu no último domingo (6), no Pq Turiguara, em Cotia. A criança foi hospitalizada com hematomas no corpo, mas não resistiu e acabou falecendo dois dias depois.





Após o caso ter viralizado na internet, os perfis do casal suspeito foram encontrados e receberam diversos comentários. “Que a justiça de Deus seja feita. Que vocês paguem com a vida tudo que fizeram para aquela criança. Isso é imperdoável!”, diz um deles.





“Mata uma criança de tanta pancada e depois vem falar de amor. Jesus, tenha misericórdia desses monstros”, escreveu outra internauta.





Uma pessoa, que se identificou como madrinha de Guillermo, disse que ambos vão pagar pelo que fizeram. “Não acredito que você fez isso com meu afilhado, Ingrid Bernardes, vergonha de ter chamado você algum dia de amiga.... te amo muito Brenda Karoliny, te amo amiga, to com vc sempre. Isso n vai ficar assim, oq fizeram com seu filho, vão pagar”, publicou.





Outra usuária, que diz ser tia do menino, descreveu como era a criança. “Guillermo era uma menininho super dócil, amoroso, carinhoso e quem conheceu Guillermo (GuiGui ) sabe bem, sabe o que estou falando. Não dá pra acreditar que vocês dois tiveram a coragem de acabar com a vida desse anjinho que não tinha nada além de um sorriso, um abraço e muito amor pra oferecer. Não tem justificativa, não existe explicação para explicar tanta frieza com uma criança de 4 anos, que nem mesmo se quisesse conseguiria se defender”, disse.





Ingrid Bernardes de Souza, 19, e Víctor Hugo dos Santos, 22, foram presos em flagrante. Eles deverão responder por crime de homicídio. Segundo as investigações da Polícia Civil, eles cuidavam de Guillermo, enquanto a mãe do garoto, Brenda Karoliny de Campos, 22, trabalhava. A participação de Brenda no crime foi descartada. O pai não tem contato com a criança.





ENTENDA O CASO

Policiais militares foram acionados na noite deste domingo (6) para comparecerem no Hospital Regional de Cotia após Guillermo ter dado entrada na unidade. Uma enfermeira informou aos PMs que a criança estava com vários hematomas no corpo e em estado grave.





Segundo a polícia, o menino foi socorrido por três vizinhos que ouviram os seus gritos. Ao chegarem na residência, ele estava desacordado.





O casal que estava como seu responsável disse na delegacia que a mãe do garoto o deixou com eles havia três semanas. Disseram também que o menino já chegou com os hematomas e que ele havia caído duas vezes e batido a cabeça, por isso estaria desacordado.





O casal foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher de Barueri. Eles foram presos em flagrante e depois tiveram pedido de prisão preventiva. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher de Cotia, que apura os fatos.