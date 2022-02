Morre menino de 4 anos que estava internado em Cotia após ser agredido por casal

Informação foi confirmada pelo Cotia e Cia nesta terça-feira (8)









Morreu na manhã desta terça-feira (8) um menino de 4 anos que estava internado no Hospital Regional de Cotia desde o último domingo (6). Segundo a Polícia Civil, ele foi vítima de agressão. O casal acusado de ter espancado o garoto está preso.





Cotia e Cia por meio da assessoria da Secretaria Estadual da Saúde. O estado de saúde dele já era considerado gravíssimo desde a sua internação. A informação sobre o óbito foi confirmada pelopor meio da assessoria da





O óbito também foi registrado na tarde de hoje na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Cotia. A ocorrência foi apresentada pela mãe do garoto, que até então, não tinha sido localizada. A autoridade policial solicitou exame necroscópico para determinar a causa da morte.





Policiais militares foram acionados na noite deste domingo (6) para comparecerem no Hospital Regional de Cotia após o garoto ter dado entrada na unidade. Uma enfermeira informou aos PMs que a criança estava com vários hematomas no corpo e em estado grave.Segundo a polícia, o menino foi socorrido por três vizinhos que ouviram os seus gritos. Ao chegarem na residência, ele estava desacordado.O casal que estava como seu responsável disse na delegacia que a mãe do garoto o deixou com eles havia três semanas. Disseram também que o menino já chegou com os hematomas e que ele havia caído duas vezes e batido a cabeça, por isso estaria desacordado.O casal foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher de Barueri. Eles foram presos em flagrante e depois tiveram pedido de prisão preventiva. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher de Cotia, que apura os fatos.