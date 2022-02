Polícia prende suspeito de envolvimento em cemitério clandestino em Carapicuíba

Segundo a Polícia Civil, vítimas teriam sido julgadas pelo ‘tribunal do crime’

Cemitério clandestino foi localizado no final de janeiro pela Polícia Civil. Foto: Reprodução





Um homem, de 49 anos, foi preso temporariamente, na última quarta-feira (2), suspeito de envolvimento nas mortes das pessoas encontradas em um cemitério clandestino, em Carapicuíba.





foi descoberto pela Polícia Civil no dia 24 de janeiro. O local fica em uma região de mata fechada, próximo à rua José Guardino, no Parque Primavera, o local faz divisa com Osasco e Cotia. O terreno, localizado a dois quilômetros da Rodovia Raposo Tavares,O local fica em uma região de mata fechada, próximo à rua José Guardino, no Parque Primavera, o local faz divisa com Osasco e Cotia.





Segundo informações do 1° Distrito Policial de Carapicuíba, responsável pela investigação, cerca de 30 corpos podem estar enterrados no terreno. Até o momento foram encontrados 5 corpos no local. As vítimas teriam sido julgadas pelo ‘tribunal do crime’.





O primeiro corpo que foi identificado é de uma escrivã da Polícia Civil. Segundo as investigações, Liliane Julia do Nascimento estava afastada para tratamento médico e foi encontrada morta. . Segundo as investigações, Liliane Julia do Nascimento estava afastada para tratamento médico e foi encontrada morta.





As investigações prosseguem pelo 1º DP de Carapicuíba com o apoio do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP).