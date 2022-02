Menino de 4 anos vítima de agressão está em estado gravíssimo, diz Hospital de Cotia

Casal de jovens que estava responsável pela criança teve pedido de prisão preventiva

Hospital Regional de Cotia. Foto: Reprodução









Um menino de 4 anos, vítima de agressão, está internado no Hospital Regional de Cotia desde a noite deste domingo (6). O estado dele é gravíssimo, segundo informou a unidade por meio da Secretaria de Estado da Saúde ao Cotia e Cia nesta segunda-feira (7).





De acordo com a Polícia Civil, a criança foi vítima de agressão por um casal de jovens que estava como seu responsável. O homem, de 22 anos, e a mulher, de 19, foram presos suspeitos de tentativa de homicídio. O caso aconteceu no Parque Turiguara, em Cotia.





ENTENDA O CASO





Policiais militares foram acionados na noite de ontem (6) para comparecerem no Hospital Regional de Cotia após o garoto ter dado entrada na unidade. Uma enfermeira informou aos PMs que a criança estava com vários hematomas no corpo e em estado grave.





Segundo a polícia, o menino foi socorrido por três vizinhos que ouviram os seus gritos. Ao chegarem na residência, ele estava desacordado.





O casal disse na delegacia que a mãe do garoto o deixou sob a responsabilidade deles havia três semanas. Disseram também que o menino já chegou com os hematomas e que ele havia caído duas vezes e batido a cabeça, por isso estaria desacordado.





O casal foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher de Barueri. Eles foram presos em flagrante e depois tiveram pedido de prisão preventiva por tentativa. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher de Cotia, que apura os fatos.