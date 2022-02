Facebook remove publicação de página que plagiou reportagem do Cotia e Cia

A página ‘Aconteceu em Cotia-SP ou Região’ publicou conteúdo de uma reportagem do Cotia e Cia sem citar a fonte e dar os créditos; usuários se manifestaram a favor do site

Publicação foi removida na manhã desta sexta-feira (11)





O Facebook removeu, nesta sexta-feira (11), a publicação da página ‘Aconteceu em Cotia-SP ou Região’ por ter plagiado conteúdo jornalístico do Cotia e Cia sem devida autorização.





caso do menino Guillermo, de 4 anos, que morreu nesta terça-feira (8) no Hospital Regional de Cotia após ter sido vítima de agressão. O casal suspeito de ter matado a criança está preso [RELEMBRE DO CASO AQUI]. A publicação era referente a uma matéria sobre o, de 4 anos, que morreu nesta terça-feira (8) noapós ter sido vítima de agressão. O casal suspeito de ter matado a criança está preso





Publicação copiou conteúdo jornalístico do Cotia e Cia e depois foi removida do ar









[VEJA AQUI]. Mas a página, em questão, simplesmente copiou o conteúdo do site, apenas modificando algumas palavras, sem citar a fonte. Detalhe é que boa parte do conteúdo publicado era exclusivo do Cotia e Cia





“Removemos o conteúdo que você denunciou por violar os Termos de Serviço do Facebook. Entendemos que essa ação resolve sua denúncia de propriedade intelectual”, escreveu o Facebook em resposta a denúncia encaminhada pelo site.





Resposta do Facebook à denúncia encaminhada pelo site









Após repercussão negativa da página, por não ter citado nem o jornalista e nem o site em sua publicação, muitos usuários da Rede Social comentaram no post sobre os créditos ao jornalista responsável e ao Cotia e Cia. Veja na imagem abaixo.













Na manhã desta quinta-feira (10), após ter visto a publicação, Cotia e Cia entrou em contato pelo WhatsApp com um dos responsáveis pela página, pedindo para ele colocar os devidos créditos. Mas fomos bloqueados.





A página 'Aconteceu em Cotia-SP ou Região' também bloqueou os dois jornalistas do Cotia e Cia no Facebook, assim como alguns usuários que se manifestaram a favor do site.





Mais tarde, um dos responsáveis pela página nos desbloqueou do aplicativo e escreveu que o assunto estava ‘com o jurídico’. Ao ter o nome questionado, ele não respondeu e apenas pediu desculpas ao repórter. “Desculpa o inconveniente do nosso colaborador, um forte abraço grande Neto Rossi.”