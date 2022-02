Casal é preso suspeito de espancar criança de 3 anos em Cotia

Internado no Hospital de Cotia, menino tem suspeita de morte cerebral

Hospital Regional de Cotia. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





Um homem e uma mulher foram presos na noite deste domingo (6) suspeitos de terem espancado uma criança de apenas 3 anos. O caso ocorreu no Parque Turiguara, em Cotia. As informações são do portal R7.





Segundo o site, a criança está internada em estado grave no Hospital Regional de Cotia. Após ter uma parada cardiorrespiratória, o garoto foi reanimado, mas não responde aos estímulos. Serão iniciados os protocolos para confirmar se houve morte cerebral.





De acordo com a PM, o menino possui escoriações já antigas e recentes no rosto, braços, perna e joelho, além de edema e lesão no quadril e no pênis.





Segundo moradores do local, a mãe da criança é usuária de drogas e deixa o filho com o casal, uma dona de casa e um pintor. A mãe, até o momento, não foi encontrada.





O casal foi detido e levado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Barueri, onde prestou depoimento com testemunhas. Em seguida, o caso foi encaminhado à DDM de Cotia.





Cotia e Cia está em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, responsável pela administração do Hospital de Cotia, para atualizar o estado de saúde do menino.