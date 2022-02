Profissionais do ‘Mais Médicos’ em Cotia receberão R$ 2,5 mil de moradia e R$ 1 mil de alimentação

Projeto de autoria de Rogério Franco e aprovado pela Câmara visa minimizar a dificuldade de encontrar médicos para fazer frente ao crescente número de atendimentos de pacientes com sintomas de Covid-19 e gripe

A Câmara Municipal de Cotia aprovou, na sessão desta terça-feira (8), um Projeto de Lei (PL) que aumenta os valores de benefícios aos médicos que atendem pelo programa ‘Mais Médicos’, no município. De autoria do prefeito Rogério Franco (PSD), o PL foi aprovado por 14 votos.









Após o projeto ser sancionado, os profissionais que atendem pelo programa passarão a ter R$ 1 mil de auxílio alimentação e R$ 2,5 mil de auxílio moradia. O projeto dará também um acréscimo de R$ 126 no salário dos médicos que atendem pacientes sintomáticos respiratórios nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Cotia.





O aumento dos valores proposto por Franco é de 100% no auxílio alimentação – já que os médicos ganhavam R$ 500 – e de 66% no auxílio moradia – já que o benefício era de R$ 1,5 mil.





A medida, nas palavras do prefeito, visa minimizar a dificuldade de encontrar médicos disponíveis para fazer frente ao crescente número de atendimentos de pacientes com sintomas de síndromes gripais e de Covid.





Ainda de acordo com Franco, o projeto é compatível com as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, “estando acompanhado da estimativa do respectivo impacto financeiro”.





Segundo a Prefeitura de Cotia, a cidade conta hoje com cinco profissionais do Programa Mais Médicos atendendo nas UBS's Turiguara, Coimbra, Engenho, São Miguel e Jardim Japão. Quando o governo federal abrir novas chamadas para o programa, a prefeitura disse que o município poderá ampliar este número, "lembrando que a vinda dos profissionais por meio do programa está ligada ao interesse do profissional de atuar nesta ou naquela região do país e do estado".