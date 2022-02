Empresa Rc Nutry é notificada por atrasar pagamento de benefícios às merendeiras de Cotia

Merendeiras ameaçaram novamente fazer uma paralisação, mas Secretaria de Educação interviu e disse que empresa se comprometeu em realizar os pagamentos

Algumas merendeiras que trabalham em escolas municipais de Cotia ameaçaram paralisar as atividades nesta semana. O motivo é que a empresa Rc Nutry, responsável pelo serviço terceirizado, está há 4 meses em atraso com a cesta básica no valor de R$ 161.









Após repercussão sobre a possível paralisação das funcionárias, o secretário de Educação de Cotia, Luciano Corrêa, enviou um áudio aos diretores das escolas pedindo para tranquilizá-las. No áudio, Corrêa disse que fez contato com a Rc Nutry e reforçou que a empresa garantiu que até o dia 28 de fevereiro estaria resolvendo a pendência com as funcionárias.





“Se elas [merendeiras] quiserem conversar comigo amanhã às 15h, 16h estou à disposição para recebê-las lá [na Secretaria de Educação] em uma comissão, até para tranquilizá-las”, diz a mensagem enviada na noite desta segunda-feira (21).





Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Secretaria Municipal de Educação reafirmou que o pagamento dos benefícios atrasados será realizado no dia 28 (segunda-feira que vem) e que está em dia com os pagamentos referentes ao contrato com a terceirizada.





“A Secretaria de Educação fez nova notificação à empresa solicitando informações sobre as reclamações de seus colaboradores relacionadas ao pagamento de benefícios. A empresa informou que até segunda-feira (28/02) fará o acerto de todas as pendências com os seus colaboradores”, diz a nota.





A Secretaria de Educação disse ainda que segue acompanhando e cobrando de suas contratadas qualidade nos serviços prestados à população e que “honrem com os compromissos trabalhistas de seus funcionários”. “No que tange à municipalidade, não há pendências que justifiquem a conduta junto aos seus colaboradores”, informou.





Cotia e Cia entrou em contato com a Rc Nutry, mas até a publicação desta reportagem, não recebeu retorno.





Rc Nutry atrasa pagamentos e/ou benefícios das merendeiras. Desde o início do segundo semestre de 2021 esse problema vem ocorrendo [VEJA AQUI].





As funcionárias têm um sindicato que as representa, que é o Sindirefeições Cotia. Nas ocasiões em que a reportagem conversou com a entidade, só houve pressão e nenhuma resolução [VEJA AQUI].