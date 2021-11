Sindicato pressiona empresa a cumprir pagamento de cesta básica para merendeiras de Cotia

Valor de R$ 161 foi depositado às trabalhadoras terceirizadas nesta quarta-feira (3), mas ainda há pendência de pagamento



O presidente do Sindirefeições Cotia, sindicato que representa as merendeiras de Cotia e da região, Elísio Golberto, disse ao Cotia e Cia nesta quinta-feira (4) que está pressionando a empresa terceirizada Rc Nutry a efetuar o pagamento atrasado da cesta básica às trabalhadoras do setor.

As merendeiras receberam, nesta quarta-feira (3), o pagamento de R$ 161,00 referente à cesta do mês de agosto, mas ainda falta o valor a ser depositado do mês de setembro. O pagamento da cesta do mês de outubro vai vencer no próximo dia 15.entrou em contato com a RC Nutry, que chegou a responder o e-mail solicitando o telefone do site. Mas desde a semana passada, a ligação não aconteceu. Cotia e Cia voltou a fazer contato nesta quinta-feira, mas até a publicação desta matéria, não fomos atendidos.A reportagem também entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação, mas não recebeu um posicionamento até agora.