Merendeira de Cotia é demitida sem justa causa e acusa empresa de não pagar seus direitos

Mesmo trabalhando por 5 meses em uma escola municipal, profissional recebeu apenas R$ 42 de rescisão; advogada especialista em leis trabalhistas avalia que empresa, que já acumula 171 processos, agiu de forma errada e disse que cabe ação na Justiça



Imagem meramente ilustrativa





Uma merendeira de Cotia foi demitida sem justa causa no dia 1º de dezembro. Ela trabalhou em uma escola municipal, localizada na região do km 21 da Raposo Tavares, durante cinco meses.





Assim como as demais trabalhadoras da merenda, ela era vinculada à terceirizada RC Nutry, empresa contratada pela Prefeitura de Cotia para prestar esse serviço na rede municipal de educação. Segundo apurou Cotia e Cia, a RC Nutry tem 171 processos trabalhistas em andamento na Justiça.









A merendeira, que pediu para não ser identificada, acredita que a demissão aconteceu depois de ela ter reivindicado o repasse do valor das passagens de ônibus. Ela gastava, em média, por semana, R$ 60 de condução para ir e voltar do serviço.









Após fazer diversas reclamações sobre o reembolso, ela relata que foi chamada no escritório da empresa, já imaginando que seria demitida. E foi o que aconteceu.





Uma funcionária do RH teria dito a merendeira que, entre os meses de dezembro e janeiro, a empresa faz um balanço dos funcionários e decide os que vão ficar e os que serão mandados embora. Infelizmente, disse a agora ex-funcionária, seu nome estava na suposta lista dos demitidos. “Eu fui mandada embora porque comecei a reclamar sobre o reembolso das passagens de ônibus. Foi por isso", acredita.





SEM NENHUM DIREITO





Por mais que a notícia de sua demissão fosse impactante, ela ficou relativamente tranquila porque receberia alguns direitos, como o aviso-prévio indenizado, multas rescisórias e cestas básicas atrasadas. Com esse dinheiro, a profissional conseguira, por exemplo, pagar o aluguel de sua casa, as demais contas e ainda realizar uma ceia de Natal com sua família. Mas não foi bem assim que ocorreu.





Quando foi assinar a rescisão, ela viu que não tinha nada mencionado sobre o os seus direitos. A única informação que tinha, segundo ela, era o valor de R$ 42 da rescisão.





Ela disse que até tentou fazer contato com a empresa para questionar o motivo de não ter recebido seus direitos trabalhistas, mas não conseguiu mais retorno.





EMPRESA AGIU DE FORMA ERRADA, DIZ ADVOGADA





Para a advogada Thaila Luz, especialista em leis trabalhistas, a empresa RC Nutry agiu de forma errada. Segundo ela, considerando que a demissão da funcionária foi sem justa causa, ela deveria receber todos os consectários legais, inclusive o fundo de garantia e multa de 40%.





“A rescisão dela daria em torno de R$ 2,5 mil, fora o fundo de garantia e a multa. Outros benefícios, como cestas básicas e o valor do vale transporte, também devem ser reembolsados. No meu ver, nada vai ser resolvido sem uma ação trabalhista”, avalia.





OUTRO LADO

Cotia e Cia entrou em contato com a empresa RC Nutry e relatou o caso da demissão da merendeira. A reportagem pediu explicações, mas não recebeu retorno dentro do prazo estabelecido.





Procurada, a Secretaria de Educação de Cotia também não comentou o assunto.





Caso haja algum posicionamento, tanto da empresa quanto da secretaria, será acrescentado nesta reportagem.