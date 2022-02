Policial Militar tenta matar colega dentro de batalhão da PM em Barueri

Outros policiais já tinham percebido que o sargento estava com desequilíbrio emocional; ele foi conduzido para atendimento especializado

Foto: Reprodução / Google Imagens





Um sargento da Polícia Militar tentou sacar a arma para atirar em seu colega de farda dentro do 20º Batalhão da PM em Barueri. O caso ocorreu neste domingo (20).





Segundo reportagem do jornal Giro S/A, o sargento conversava com um soldado, quando tentou sacar a arma da corporação para matá-lo, mas ele foi impedido por outros militares.





Ainda de acordo com o site, o sargento já demonstrava sinais de transtornos psicológicos e estava disposto a matar o soldado e em seguida tirar a própria vida.





Em nota, a Polícia Militar explicou que o sargento estava de serviço quando teve que fazer um deslocamento até a Companhia do Batalhão. Outros membros da equipe, segundo a PM, perceberam sinais de desequilíbrio emocional do policial. Os motivos do desequilíbrio ainda não foram esclarecidos.





A PM ainda disse que por conta do iminente quadro o policial foi amparado e conduzido para atendimento especializado.