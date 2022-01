Reforma faz escola em Cotia adiar volta às aulas

Unidade fica localizada no bairro Mirante da Mata





Centro Educacional José Roberto Maceno. Foto: Google Imagens





As aulas vão iniciar na rede municipal de Cotia na próxima quinta-feira (3). No entanto, o mesmo não vai ocorrer no Centro Educacional José Roberto Maceno, localizado no Mirante da Mata. . No entanto, o mesmo não vai ocorrer nolocalizado no





O motivo de adiar a volta às aulas é devido a uma reforma na unidade, conforme diz o comunicado publicado nesta sexta-feira (28).





“Pais e responsáveis pelos alunos desta unidade, que em virtude da creche estar passando por reformas, não será possível iniciarmos as aulas no dia 03/02/2022. Iniciaremos as aulas normais no dia 07/02/2022, segunda-feira. Tudo para melhor atender nossos alunos, com a Creche totalmente reformada”, diz.





Em nota, a Secretaria de Educação de Cotia informou ao Cotia e Cia nesta segunda-feira (31) que o Centro Educacional José Roberto Maceno está recebendo obras de pintura geral. Além desta escola, a secretaria informou que dezenas de outras unidades escolares receberam serviços de reparos, limpeza e algumas manutenções. "Os trabalhos estão em andamento no CE José Roberto Maceno e a previsão de conclusão é para esta semana", disse.





UNIDADE FURTADA





(RELEMBRE AQUI). Um comunicado publicado pela direção da unidade diz que uma das portas, que dá acesso a área externa, foi destruída e arrombada, permitindo a entrada de pessoas que mexeram em armários das salas de aulas, secretaria e lavanderia da creche. O mesmo centro educacional foi invadido e furtado durante o segundo final de semana de janeiro deste anoUm comunicado publicado pela direção da unidade diz que uma das portas, que dá acesso a área externa, foi destruída e arrombada, permitindo a entrada de pessoas que mexeram em armários das salas de aulas, secretaria e lavanderia da creche.





De acordo com a direção, foram furtados cobertores, aparelhos de DVDs e materiais para uso da secretaria e dos alunos.





“Nossa equipe encontra-se extremamente triste com o ocorrido. Gostaríamos de solicitar a todos que nos ajudem a cuidar desse pedacinho da casa de cada um de vocês que é a creche dos seus filhos”, disse a escola, na ocasião.





A Secretaria Municipal de Educação disse ao Cotia e Cia que solicitou reforço no patrulhamento à Guarda Civil de Cotia, após o ocorrido.