Bebê de 3 meses morre em deslizamento de terra em Itapevi

Mãe também foi soterrada, mas foi retirada com vida dos escombros; prefeito Igor Soares lamentou o ocorrido

Caso ocorreu no Jd Ruth. Foto: Reprodução TV Globo





Uma mulher e o seu bebê de três meses foram soterrados em um deslizamento de terra provocado pelas chuvas em Itapevi, na noite deste domingo (30). Ela foi retirada com vida dos escombros, mas o menino não resistiu e morreu.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o montante de terra cedeu sobre cerca de quatro casas, atingindo uma delas em cheio.





Segundo testemunhas, a mãe e a criança não moravam no imóvel que desabou, eles faziam uma visita a uma amiga da mulher quando a casa foi atingida.





Além do bebê, que completaria quatro meses nesta quarta (2), e de sua mãe, que tem 27 anos, estava o companheiro dela e mais cinco pessoas que moravam na casa, localizada no Jardim Ruth.





O deslizamento ocorreu por volta das 21h, em decorrência das fortes chuvas que atingiam a região. Os presentes ouviram um barulho forte no telhado e correram para deixar a casa. A mulher, que estava na cozinha, e o bebê, que dormia no quarto, foram soterrados.





PREFEITO IGOR SOARES LAMENTA MORTE DE BEBÊ





“É um dia muito triste para todas as cidades da Grande São Paulo, inclusive para nós de Itapevi, com a notícia do falecimento de uma criança de apenas três meses, que saiu sem vida desse soterramento. As equipes da prefeitura juntamente com o Corpo de Bombeiros trabalharam durante toda a madrugada para que a gente conseguisse resgatar todos com vida, mas infelizmente o bebê foi encontrado já sem vida”, disse Igor Soares (Podemos), prefeito de Itapevi na manhã desta segunda-feira (31) à Band TV.





O prefeito ainda afirmou que determinou que seja feita a contratação, por parte do município, de leitos de hotéis, para que as famílias desabrigadas e desalojadas possam ser abrigadas. Soares ainda falou que a Defesa Civil já trabalha para identificar possíveis locais de risco para que seja feita a desocupação, com apoio e auxílio da prefeitura.





“Acabei de falar com a Secretaria de Desenvolvimento Regional e vai estar nos mandando um auxílio para que a gente possa retomar a vida, com muita tristeza, mas nós precisamos retomar”, disse Soares.





Matéria com informações do G1 e da Band