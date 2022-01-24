Aulas nas escolas municipais de Cotia retornam dia 3 de fevereiro

Neto Rossi 0

A partir desta semana, o kit de material escolar começa a ser entregue em unidades escolares que funcionarão como polos de retirada por região; veja quais

Foto: Divulgação 


O início do ano letivo nas escolas municipais de Cotia está marcado para o dia 3 de fevereiro. A informação foi veiculada pela Prefeitura nesta segunda-feira (24).

A Secretaria de Educação fará as entregas dos kits de material escolar aos cerca de 30 mil alunos da rede municipal entre os dias 25 de janeiro e 1 de fevereiro. Os alunos matriculados no Ensino de Jovens e Adultos (EJA) também receberão o material escolar.

As entregas serão feitas em unidades escolares que funcionarão como polos de retirada por região [confira abaixo a programação de retirada em cada polo de distribuição].

Os kits contêm itens que variam de acordo com o nível escolar do aluno como cadernos, lápis, caneta, borracha, cola, pincéis, canetinha, estojo, guache, giz de cera, apontador, lápis de cor, entre outros.

Durante a retirada dos kits será obrigatório o uso de máscaras por todos os envolvidos: responsáveis e funcionários.

CRONOGRAMA DE ENTREGA DO MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS POLO DE DISTRIBUIÇÃO

Horário para retirada: conferir na unidade escolar do aluno


DATA ESCOLA


25 e 26/01 CEUC - CARMELINO PIRES DE OLIVEIRA (Escola Polo)

ASSIS JOSÉ DE OLIVEIRA

EM JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA

EM JOSÉ MENDES DA SILVA

EM ROSA MACIEL

EM CAMPININHA

CE DORVALINA MARIA DE JESUS

CE VITÓRIA RÉGIA

EM MAISA APARECIDA RIBEIRO

EM EDNEIA DOS SANTOS PIRES

EM PROF. JOÃO LUIZ MONTANHEIRO

EM VITOR GONÇALVES DE SOUSA

EM PREFEITO IVO MÁRIO ISAAC PIRES

EM CÂNDIDO PINTO

CE MOISES DIAS CORVELO

CE DANIELI ALBURQUERQUE

CE MARIA JOSÉ DOS SANTOS

EM ANDRESSA SOARES GOMES

EM BENEDICTA VAZ PEDROSO

EM IDALINA GODINHO DA SILVA


25 e 26/01 EM TURIGUARA (Escola Polo)


EM MARIA DO CARMO, JORNALISTA

EM ROBERTO JORGE HADDOCK LOBO

EM JARDIM ROSALINA

EM EDITH DOS SANTOS SILVA

CE JOÃO PIRES MENDES

CE TEREZA RIVERA DA SILVA

CE WALMOR CAETANO FERRARETO

E.M JARDIM COTIA


25 e 26/01 CE ANTONIO MANSUR (Escola Polo)

EM CRIANÇAS DE COTIA I

EM SILVIO PEDROSO

EM MALVINA DE CASTRO

EM RECANTO VISTA ALEGRE

EM CRIANÇAS DE COTIA II

EM FRANCISCO FERREIRA


27 e 28/01 EM PROFª OTILIA FREIRE DOS SANTOS (Escola Polo)

EM FRANCISCA MANOEL DE OLIVEIRA

EM FRANCISCO DE PAULA CARRARO

EM PRFª ANA MARIA PEREIRA

EM JOAQUIM MORAES VICTOR

CEUC DIEGO CRISTINA BAZÍLIO CAMARGO

EM PORTAL DA PRIMAVERA

CE FELIX ALVES FOLHA

CE YVETH NADER CAVALCANTE

EM AGUINALDO SOUZA ESTRELA

CE JD. NOMURA

EM VICENTE MACIEL

EM HONÓRIO DE SYLOS

EM JOSÉ DA COSTA CHAVES

CE HO DEH KONG

CE MARIA TEREZA PASTANA

EM ALTAIR DO NASCIMENTO MASSEI

27 e 28/01 EM CHÁCARA CANTAGALO (Escola Polo)


EM JARDIM DO ENGENHO

CE JEFFERSON REIS MONTALVÃO

EM RECANTO SUAVE

EM EDUARDO BENJAMIN JAFET

EM DEUSNIL GONÇALVES DE SOUZA

EM TERESA BENVINDA H. C. MAIA

EM FRANCISCO CAMILO

EM JOÃO JAYME JUVENAL RICCI AYRES

CE MAGALI NASCIMENTO V. ARIAS

CE RITA HERDUVIRGES FORTES


27 e 28/01 EM GERALDO GONÇALVES DOS SANTOS (Escola Polo)

EM JOAQUIM PEREIRA DA SILVA

EM SIDRÔNIA NUNES PIRES

CE JD. ARARUAMA

CE ERNESTO MENDES

EM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA

EM ILDEFONÇO EMILIANO DE BRITO

EM JOSÉ GROTOLI

EM FRANCISCO AMBROSIO


31/01 e 01/02 EM OSNY FLEURY DA SILVEIRA (Escola Polo)

EM ROSA AUGUSTA DE MORAES

EM ERNESTO B. DE CAMARGO

EM JARDIM ISIS

CE JOSÉ ROBERTO MACENO

EM MIRANTE DA MATA

EM SAMUEL DA SILVA FILHO

EM ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE

CE ATALAIA

CE GRANJA CAROLINA

EM VICENTINA PIRES DE OLIVEIRA


31/01 e 01/02 EM JARDIM PANORAMA (Escola Polo)

EM JOCINÉIA DE MELO

EM BENVINDA DOS SANTOS

CE ANTONIO SALGADO OLORES

CE ODÁRIA MENDONÇA DA FONSECA

EM MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

EM JARDIM DAS GRAÇAS

EM PAULO ZINGG

EM BAIRRO SÃO MIGUEL

CE ANA MARIA DOS SANTOS SOUSA

CE BAIRRO SÃO MIGUEL

CE GRACILIANA MARIA DA CONCEIÇÃO

CE JARDIM DAS GRAÇAS


31/01 e 01/02 EM GASPAR DE GODOY (Escola Polo)

CE DR. DÉLIO LIMA JUNIOR


31/01 e 01/02 EM CAPUTERA (Escola Polo)

EM FLORENTINA F. DE OLIVEIRA (Escola Polo)

EM ELYDIA SCOPEL CREMONEZZI (Escola Polo)

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