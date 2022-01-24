Aulas nas escolas municipais de Cotia retornam dia 3 de fevereiro

A partir desta semana, o kit de material escolar começa a ser entregue em unidades escolares que funcionarão como polos de retirada por região; veja quais
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O início do ano letivo nas escolas municipais de Cotia está marcado para o dia 3 de fevereiro. A informação foi veiculada pela Prefeitura nesta segunda-feira (24).
A Secretaria de Educação fará as entregas dos kits de material escolar aos cerca de 30 mil alunos da rede municipal entre os dias 25 de janeiro e 1 de fevereiro. Os alunos matriculados no Ensino de Jovens e Adultos (EJA) também receberão o material escolar.
As entregas serão feitas em unidades escolares que funcionarão como polos de retirada por região [confira abaixo a programação de retirada em cada polo de distribuição].
Os kits contêm itens que variam de acordo com o nível escolar do aluno como cadernos, lápis, caneta, borracha, cola, pincéis, canetinha, estojo, guache, giz de cera, apontador, lápis de cor, entre outros.
Durante a retirada dos kits será obrigatório o uso de máscaras por todos os envolvidos: responsáveis e funcionários.
CRONOGRAMA DE ENTREGA DO MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS POLO DE DISTRIBUIÇÃO
Horário para retirada: conferir na unidade escolar do aluno
DATA ESCOLA
25 e 26/01 CEUC - CARMELINO PIRES DE OLIVEIRA (Escola Polo)
ASSIS JOSÉ DE OLIVEIRA
EM JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA
EM JOSÉ MENDES DA SILVA
EM ROSA MACIEL
EM CAMPININHA
CE DORVALINA MARIA DE JESUS
CE VITÓRIA RÉGIA
EM MAISA APARECIDA RIBEIRO
EM EDNEIA DOS SANTOS PIRES
EM PROF. JOÃO LUIZ MONTANHEIRO
EM VITOR GONÇALVES DE SOUSA
EM PREFEITO IVO MÁRIO ISAAC PIRES
EM CÂNDIDO PINTO
CE MOISES DIAS CORVELO
CE DANIELI ALBURQUERQUE
CE MARIA JOSÉ DOS SANTOS
EM ANDRESSA SOARES GOMES
EM BENEDICTA VAZ PEDROSO
EM IDALINA GODINHO DA SILVA
25 e 26/01 EM TURIGUARA (Escola Polo)
EM MARIA DO CARMO, JORNALISTA
EM ROBERTO JORGE HADDOCK LOBO
EM JARDIM ROSALINA
EM EDITH DOS SANTOS SILVA
CE JOÃO PIRES MENDES
CE TEREZA RIVERA DA SILVA
CE WALMOR CAETANO FERRARETO
E.M JARDIM COTIA
25 e 26/01 CE ANTONIO MANSUR (Escola Polo)
EM CRIANÇAS DE COTIA I
EM SILVIO PEDROSO
EM MALVINA DE CASTRO
EM RECANTO VISTA ALEGRE
EM CRIANÇAS DE COTIA II
EM FRANCISCO FERREIRA
27 e 28/01 EM PROFª OTILIA FREIRE DOS SANTOS (Escola Polo)
EM FRANCISCA MANOEL DE OLIVEIRA
EM FRANCISCO DE PAULA CARRARO
EM PRFª ANA MARIA PEREIRA
EM JOAQUIM MORAES VICTOR
CEUC DIEGO CRISTINA BAZÍLIO CAMARGO
EM PORTAL DA PRIMAVERA
CE FELIX ALVES FOLHA
CE YVETH NADER CAVALCANTE
EM AGUINALDO SOUZA ESTRELA
CE JD. NOMURA
EM VICENTE MACIEL
EM HONÓRIO DE SYLOS
EM JOSÉ DA COSTA CHAVES
CE HO DEH KONG
CE MARIA TEREZA PASTANA
EM ALTAIR DO NASCIMENTO MASSEI
27 e 28/01 EM CHÁCARA CANTAGALO (Escola Polo)
EM JARDIM DO ENGENHO
CE JEFFERSON REIS MONTALVÃO
EM RECANTO SUAVE
EM EDUARDO BENJAMIN JAFET
EM DEUSNIL GONÇALVES DE SOUZA
EM TERESA BENVINDA H. C. MAIA
EM FRANCISCO CAMILO
EM JOÃO JAYME JUVENAL RICCI AYRES
CE MAGALI NASCIMENTO V. ARIAS
CE RITA HERDUVIRGES FORTES
27 e 28/01 EM GERALDO GONÇALVES DOS SANTOS (Escola Polo)
EM JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
EM SIDRÔNIA NUNES PIRES
CE JD. ARARUAMA
CE ERNESTO MENDES
EM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA
EM ILDEFONÇO EMILIANO DE BRITO
EM JOSÉ GROTOLI
EM FRANCISCO AMBROSIO
31/01 e 01/02 EM OSNY FLEURY DA SILVEIRA (Escola Polo)
EM ROSA AUGUSTA DE MORAES
EM ERNESTO B. DE CAMARGO
EM JARDIM ISIS
CE JOSÉ ROBERTO MACENO
EM MIRANTE DA MATA
EM SAMUEL DA SILVA FILHO
EM ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE
CE ATALAIA
CE GRANJA CAROLINA
EM VICENTINA PIRES DE OLIVEIRA
31/01 e 01/02 EM JARDIM PANORAMA (Escola Polo)
EM JOCINÉIA DE MELO
EM BENVINDA DOS SANTOS
CE ANTONIO SALGADO OLORES
CE ODÁRIA MENDONÇA DA FONSECA
EM MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
EM JARDIM DAS GRAÇAS
EM PAULO ZINGG
EM BAIRRO SÃO MIGUEL
CE ANA MARIA DOS SANTOS SOUSA
CE BAIRRO SÃO MIGUEL
CE GRACILIANA MARIA DA CONCEIÇÃO
CE JARDIM DAS GRAÇAS
31/01 e 01/02 EM GASPAR DE GODOY (Escola Polo)
CE DR. DÉLIO LIMA JUNIOR
31/01 e 01/02 EM CAPUTERA (Escola Polo)
EM FLORENTINA F. DE OLIVEIRA (Escola Polo)
EM ELYDIA SCOPEL CREMONEZZI (Escola Polo)