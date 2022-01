Prefeitura retira idosos que viviam em asilo clandestino em Caucaia e encerra atividades do local

A ação, que ocorreu na tarde desta quinta-feira (6), contou com o apoio de equipes das secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social, Vigilância Sanitária e da Guarda Civil Municipal

Ação no condomínio Village ocorreu na tarde desta quinta-feira (6). Foto: Secom









Prefeitura de Cotia fez a retirada dos 25 idosos encontrados em um asilo clandestino que funcionava em uma residência no Condomínio Colonial Village, em Caucaia do Alto. fez a retirada dos 25 idosos





A ação, que ocorreu na tarde desta quinta-feira (6), contou com o apoio de equipes das secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social, Vigilância Sanitária e da Guarda Civil Municipal.









Segundo a prefeitura, seis idosos que viviam no local foram encaminhados para uma Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI) credenciada com o município.





Outros 12, ainda de acordo com a prefeitura, foram retirados por familiares e sete precisaram de atendimento médico e foram enviados para unidades de saúde da rede municipal. Destes, um foi removido para a rede hospitalar estadual, dois tiveram alta e foram retirados por familiares e três permanecem no Pronto Atendimento de Caucaia do Alto.





depois que uma idosa (que seria a 26ª que vivia ali) foi levada para o Pronto Atendimento (PA) de Caucaia do Alto, nesta terça-feira (4), já em estado de óbito, conforme noticiou Cotia e Cia na manhã de hoje (6). Toda a mobilização para remoção dos idosos começou, conforme noticiou Cotia e Cia na manhã de hoje (6).





Diante da situação, a coordenação do PA acionou a GCM e estiveram no asilo clandestino, mas, como se trata de um condomínio residencial, foram impedidos de entrar.





A polícia foi acionada, bem como o Desenvolvimento Social e o Ministério Público. A Justiça, portanto, concedeu uma ordem judicial de busca e apreensão no local, nesta quarta-feira (5).





vivendo em meio a muita sujeira, alguns deles com feridas pelo corpo, sem roupa, configurando completo sinal de maus-tratos. A ordem judicial foi cumprida ainda pela manhã e, na residência, foram encontrados os 25 idosos em situação precária,





Os dois responsáveis pelo local foram detidos e equipes das Secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social assumiram os cuidados com os idosos.





Profissionais da saúde estiveram no local, avaliaram os idosos e fizeram a remoção dos que precisaram de atendimento hospitalar. A partir daí, foi dado início ao trabalho de tentar localizar contato de familiares para inserir os idosos às famílias.





Segundo a prefeitura, os idosos foram alimentados, tomaram banho e trocaram de roupa e foram assistidos pela equipe da saúde durante toda a noite, madrugada e até deixarem o local.