Asilo clandestino em Caucaia é denunciado por maus-tratos a idosos; uma idosa morreu

Ação conjunta encerrou as atividades do local, que fica dentro de um condomínio em Caucaia do Alto; 26 idosos foram resgatados

Caso foi registrado na Delegacia de Caucaia do Alto. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia





REPORTAGEM: NETO ROSSI E RUDNEY OLIVEIRA





Uma ação conjunta entre as secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social, Guarda Civil Municipal e Polícia Civil encerrou, nesta quarta-feira (5), as atividades de uma casa clandestina acusada de abrigar um grupo de 26 idosos em condições de maus-tratos.





A Vigilância Sanitária de Cotia elaborou auto de infração, termo de interdição cautelar e encerramento das atividades do local após a denúncia.





Segundo a Polícia Civil, uma mulher de 52 anos, responsável pelo imóvel, foi detida e segue à disposição da Justiça.





A residência, que funcionava como uma espécie de asilo, fica dentro do condomínio Colonial Village, no distrito de Caucaia do Alto.





Segundo a ocorrência, uma idosa de 76 anos, que também estava internada na casa, chegou a dar entrada no Pronto Atendimento de Caucaia nesta terça-feira (4), mas por conta de suas condições, veio a óbito. O caso foi registrado como morte suspeita pelo 1º Distrito Policial de Cotia.





Segundo a Prefeitura de Cotia, os 26 idosos que estavam na casa passarão por atendimento da Secretaria de Saúde.





A prefeitura também informou que a Secretaria de Desenvolvimento Social estabelecerá contato com os familiares dos idosos para encaminhamento. Caso não consiga contato, os idosos serão realocados em instituições credenciadas.





SOBRE A DENÚNCIA





Anteriormente, a Secretaria de Desenvolvimento Social informou que esteve no condomínio depois de uma denúncia de que ali funcionaria um asilo irregular. Mas como se trata de um endereço particular, colaboradores da pasta e agentes da GCM foram impedidos de entrar.





O Ministério Público foi comunicado e conseguiu a ordem judicial para entrada no local nesta quarta-feira (5).