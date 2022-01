Asilo em Caucaia: Idosas eram amarradas em berço que parecia jaula, relata testemunha

Ação conjunta entre forças policiais e secretarias municipais fechou o asilo clandestino, que ficava dentro de um condomínio. Ao todo, 26 idosos, que viviam em condições de maus-tratos, foram resgatados

Entrada do local onde ficava o asilo clandestino, em Caucaia do Alto. Foto enviada ao Cotia e Cia





que estavam internadas em um asilo clandestino em Caucaia do Alto, ficavam amarradas dentro de um berço “que parecia uma jaula”, disse uma testemunha em entrevista ao Cotia e Cia na noite desta quarta-feira (5). Ao menos quatro idosas,, ficavam amarradas dentro de um berço “que parecia uma jaula”, disse uma testemunha em entrevista aona noite desta quarta-feira (5).









Ontem (5), uma ação conjunta entre forças policiais e secretarias municipais fechou o asilo clandestino, que ficava dentro do condomínio Colonial Village, em Caucaia. Ao todo, 26 idosos, que viviam em condições de maus-tratos, foram resgatados.





De acordo com a testemunha, que pediu anonimato, no fundo da casa tem uma edícula onde ficavam quatro idosas amarradas dentro de um berço. Nessa edícula, segundo ela, tinha uma geladeira com quatro pratos de sopa. O ambiente estava completamente sujo e o cheiro de urina “insuportável”.





“No sótão da residência tinha uma senhora negra, ela estava em estado completamente crítico, ela só gemia, gemia e gemia. Ela estava desnutrida. Era difícil de acreditar”, relatou.





Ainda em outro cômodo, ela disse que tinham seis idosas que afirmaram que não comiam há dias e estavam com dor de estômago. “Elas não podiam falar muito porque senão ficavam de castigo”, disse.





Ação policial aconteceu nesta quarta-feira (5). Foto enviada ao Cotia e Cia









AÇÃO FOI DESENCADEADA APÓS MORTE DE IDOSA





a partir da morte de uma idosa, que a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda de Cotia, com autorização da Justiça, começaram a investigar o asilo clandestino. Ao todo, 26 idosos foram resgatados. Eles eram mantidos sob condições insalubres e maus-tratos. A responsável pelo asilo foi presa em flagrante. Foi nesta quarta-feira (5),, que a, ae a, com autorização da Justiça, começaram a investigar o asilo clandestino. Ao todo, 26 idosos foram resgatados. Eles eram mantidos sob condições insalubres e maus-tratos. A responsável pelo asilo foi presa em flagrante.





Segundo a polícia, as dependências do imóvel eram mal cuidadas, “com cheiro insuportável”, alimentos deteriorados e vários tipos de remédios vencidos. Não foi identificado médico responsável pelos pacientes.





Os agentes da GCM e policiais civis ainda verificaram que havia um pequeno caminhão carregado de móveis, como bancos e macas para mudança de local, e que estava em poder do companheiro da responsável pelo asilo.





Esse mesmo veículo, segundo a polícia, estava com os caracteres das placas adulterados com fita isolante.





A polícia ainda disse que os pacientes – a maioria acima dos 70 anos de idade – estavam em condições de absoluta vulnerabilidade, sem condições de locomoção ou mesmo de articulação de fala inteligível, sem documentos de identificação ou prontuários com seus dados.





Em estado mais crítico, quatro idosos foram levados para unidade hospitalar e os demais, após identificados, foram encaminhados a seus familiares ou abrigados pela Prefeitura de Cotia.





Nesta quinta-feira (6), funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social estavam ainda no local fazendo a identificação de alguns pacientes.