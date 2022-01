Idosa morreu em asilo clandestino e chegou no PA de Caucaia 'em estado cadavérico', diz testemunha

Maria dos Santos, de 76 anos, estava com os pés necrosados e o órgão genital com secreção; sua morte levantou suspeitas da polícia, que realizou uma operação e resgatou 26 idosos sob condições de maus-tratos

Por ser uma imagem forte, Cotia e Cia editou a foto da idosa





Maria Juviniano dos Santos, de 76 anos, chegou morta no Pronto Atendimento de Caucaia do Alto já ‘em estado cadavérico’, segundo uma testemunha ouvida pelo Cotia e Cia. Ela deu entrada no PA nesta terça-feira (4). A causa da morte é investigada.









Sem querer ser identificada, a testemunha relatou que Maria estava desnutrida e já estava morta há, pelo menos, um dia.





A reportagem recebeu as imagens da idosa. É possível ver, claramente, a condição de desnutrição em que ela se encontrava. Os pés da idosa já estavam necrosados e seu órgão genital com secreção.

Ação aconteceu nesta quarta-feira (5). Foto enviada ao Cotia e Cia









AÇÃO FOI DESENCADEADA APÓS MORTE DA IDOSA





Foi nesta quarta-feira (5), a partir da morte de Maria, que a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda de Cotia, com autorização da Justiça, começaram a investigar o asilo clandestino. Ao todo, 26 idosos foram resgatados. Eles eram mantidos sob condições insalubres e maus-tratos. A responsável pelo asilo foi presa em flagrante.





Segundo a polícia, as dependências do imóvel eram mal cuidadas, “com cheiro insuportável”, alimentos deteriorados e vários tipos de remédios vencidos. Não foi identificado médico responsável pelos pacientes.





Os agentes da GCM e policiais civis ainda verificaram que havia um pequeno caminhão carregado de móveis, como bancos e macas para mudança de local, e que estava em poder do companheiro da responsável pelo asilo.





Esse mesmo veículo, segundo a polícia, estava com os caracteres das placas adulterados com fita isolante.





A polícia ainda disse que os pacientes – a maioria acima dos 70 anos de idade – estavam em condições de absoluta vulnerabilidade, sem condições de locomoção ou mesmo de articulação de fala inteligível, sem documentos de identificação ou prontuários com seus dados.





Em estado mais crítico, quatro idosos foram levados para unidade hospitalar e os demais, após identificados, foram encaminhados a seus familiares ou abrigados pela Prefeitura de Cotia.





Nesta quinta-feira (6), funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social estavam ainda no local fazendo a identificação de alguns pacientes.