Enel diz que 3 mil colaboradores estão nas ruas para normalizar serviço de energia na região

Tem bairro em Cotia que já está há 96 horas sem energia elétrica; confira a reportagem

Condomínio Jd das Flores chegou a ficar mais de 40 horas sem energia elétrica. Serviço foi normalizado após reportagem do Cotia e Cia





A rua José Menino, no Parque Rincão, em Cotia, está com uma quadra sem luz desde às 18h de segunda-feira (17). Ou seja, 96 horas sem energia elétrica. O trecho vai da Estrada Fernando Nobre (entra no posto de gasolina D+) para a Rua Copacabana.





“Todos nós às escuras, já ligamos inúmeras vezes e só ouvimos promessa. Dia após dia e nada. Já perdi boa parte das nossas provisões alimentares. Tem cabo rompido no chão, inclusive. Um descaso total, uma falta de respeito”, diz o morador Marcos Collet.





(VEJA AQUI). Assim como esse local, ao menos oito regiões em Cotia, entre bairros e condomínios, encontravam-se, até a tarde desta sexta-feira (21), sem energia elétrica





Em nota, a Enel Distribuição São Paulo explicou que a área de concessão da distribuidora vem sendo impactada por temporais, fortes ventos, alagamentos e até granizo nos últimos três dias.





Ainda segundo a concessionária, além dos bairros da zona sul e oeste da Capital, municípios da região, como Osasco, Carapicuíba, Cotia, Barueri e Santana de Parnaíba, foram os mais afetados.





Diante deste quadro, a Enel disse que colocou, na manhã desta sexta-feira (21), mais de 3 mil colaboradores de forma emergencial para atender às áreas mais afetadas.





“A empresa vem atuando junto com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil para retirada de galhos e árvores caídos em função das chuvas e restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível”, diz a nota.





Defesa Civil de Cotia disse que precisou esperar por até 12 horas para que a Enel desligasse a rede de energia para remoção das árvores e galhos (VEJA AQUI).





“Dependemos muito da agilidade da Enel para casos que atingem a rede elétrica, mas esta resposta não tem vindo, em muitos casos, com a velocidade que precisamos”, afirmou secretário de Defesa Civil, Lincoln Júnior.





De acordo com a pasta, somente nesta semana quedas de árvores bloquearam vias em Caucaia do Alto, Parque do Agreste, Jardim Ipês, Chácara Canta Galo, Jardim da Glória, entre outros.





BAIRROS E CONDOMÍNIOS SEM ENERGIA





Entre os locais afetados com a falta de energia, está o Residencial Sidney Cotia, localizado na Rua dos Coqueirais, no Jardim Petrópolis. O local está sem luz desde às 22h30 de terça-feira (18).





Mirian Rita Santos da Silva, moradora do local, relata que muitos moradores que trabalham em home office estão sendo prejudicados. Além disso, a falta de energia comprometeu, segundo ela, o abastecimento de água.





“As bombas que fornecem a água não funcionam, estamos também com esse problema”, diz.





Moradores da Rua João Antônio de Oliveira, no Jd das Oliveiras, distrito de Caucaia do Alto, também estão sofrendo com o mesmo problema. A energia, segundo Wellington Garcia , acabou na quarta-feira (19) por volta das 15h.





“A gente fica indignado, não podemos fazer nada. Ontem eu fui atrás de um caminhão da Enel que estava aqui na região e o pessoal estava chupando sorvete. Aí você vê duas equipes no local e não fazem nada. A gente já está perdendo muitas coisas na geladeira, meu, está difícil”, relata.





O mesmo ocorre com os moradores da Rua Porto dos Cavalos e adjacências, dentro do Condomínio Granja Viana II Glebas 4 e 5, que estão s energia elétrica terça-feira (18).





"Por duas vezes, a mesma equipe da Enel compareceu sem equipamentos de EPI para poder retirar pequenos galhos de árvore. Uma vergonha total. Dezenas de protocolos e nada", relata o morador Alex Contini.





“Meu filho mora na Hípica do Los Álamos, próximo ao bairro dos Pires, em Caucaia do Alto, e hoje é o 4° dia que estamos sem energia, ficando num prejuízo enorme, isso sem falar que não eles [Enel] atendem. Fica aqui minha indignação”, disse Vagner Pires.





Moradores do Condomínio Jardim Colibri, na Via das Orquídeas, também estão sem o abastecimento de energia há 40 horas, segundo relataram ao Cotia e Cia.





Outro local com problema é o condomínio Jardim Passárgada I. Segundo o morador Paulo Scholze, houve falta de luz das 18h de terça-feira (18) até às 11h de quinta-feira (20). Porém, cinco horas depois a energia voltou a cair e até o momento os moradores continuam sem luz. "Temos uma coleção de protocolos com a Enel, sem uma resposta efetiva", reclama.