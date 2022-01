Cotia prepara entrega do kit de material escolar, mas não comenta sobre volta às aulas

Kit será entregue na semana que vem em oito escolas-polo; veja a lista

Imagem do kit entregue em 2020. Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





O kit de material escolar da rede municipal de Cotia será entregue entre os dias 27 e 28 de janeiro, no horário das 8h às 17h. A entrega acontecerá em oito escolas-polo (veja abaixo a lista).





A Secretaria Municipal de Educação, no entanto, ainda não informou aos diretores quando as aulas vão iniciar. Cotia e Cia entrou em contato com o secretário da pasta, Luciano Corrêa, mas ele também não respondeu. Questionada, a Prefeitura não retornou o nosso contato.





Os uniformes e as mochilas serão entregues, mas ainda sem data definida, conforme apurou a reportagem.





Para a retirada do kit de material será necessário estar de máscara, se possível levar uma caneta para assinar a retirada e estar portando o RG/CPF.





ESCOLAS-POLO





Os pais e responsáveis devem entrar em contato com as escolas onde seus filhos estão matriculados para saberem em qual unidade devem retirar os kits.





Segue abaixo as oito escolas-polo





E.M.GERALDO GONÇALVES DOS SANTOS





E.M.JOAQUIM PEREIRA DA SILVA;





E.M.SIDRÔNIA NUNES PIRES





C.E.JARDIM ARARUAMA;





C.E. ERNESTO MENDES;





E.M FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA;





E.M.ILDEFONÇO EMILIANO DE BRITO





E.M.JOSÉ GRÓTOLI