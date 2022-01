Enel levou 12 horas para desligar rede elétrica para remoção de árvores, diz Defesa Civil de Cotia

Nesta semana, quedas de árvores bloquearam vias em Caucaia do Alto, Parque do Agreste, Jardim Ipês, Chácara Canta Galo, Jardim da Glória, entre outros bairros

Foto: Divulgação / Defesa Civil





Com as fortes chuvas dos últimos dias em Cotia, diversas árvores caíram na cidade causando muitos transtornos para os moradores.





No atendimento das ocorrências, a Secretaria de Defesa Civil disse que chegou a esperar por 12 horas para que a concessionária de energia Enel desligasse a rede de energia para remoção das árvores e galhos.





“Dependemos muito da agilidade da Enel para casos que atingem a rede elétrica, mas esta resposta não tem vindo, em muitos casos, com a velocidade que precisamos”, afirmou secretário de Defesa Civil, Lincoln Júnior.





De acordo com a pasta, somente nesta semana quedas de árvores bloquearam vias em Caucaia do Alto, Parque do Agreste, Jardim Ipês, Chácara Canta Galo, Jardim da Glória, entre outros.





Em caso de emergência, a população pode ligar para a Defesa Civil 199. O Corpo de Bombeiros atende pelo 193.