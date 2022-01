Bairros e condomínios em Cotia estão sem energia elétrica há mais de 50 horas

Moradores relatam descaso, falta de profissionalismo e péssimo atendimento da Enel; veja o que diz a empresa

50 horas. As quedas aconteceram após as chuvas desta semana. A Enel, empresa responsável pela distribuição de energia na região, ainda não resolveu todos os problemas, deixando moradores desesperados e com prejuízo (veja o que diz a Enel no final da reportagem). Ao menos 6 locais em Cotia estão sem energia elétrica há mais de. As quedas aconteceramempresa responsável pela distribuição de energia na região, ainda não resolveu todos os problemas, deixando moradores desesperados e com prejuízo





Moradores do residencial Sidney Cotia, localizado na Rua dos Coqueirais, no Jardim Petrópolis, estão sem energia elétrica desde às 22h30 de terça-feira (18). Mirian Rita Santos da Silva, moradora do local, relata que muitos moradores que trabalham em home office estão sendo prejudicados. Além disso, a falta de energia comprometeu, segundo ela, o abastecimento de água.





“As bombas que fornecem a água não funcionam, estamos também com esse problema”, diz.





Moradores da Rua João Antônio de Oliveira, no Jd das Oliveiras, distrito de Caucaia do Alto, também estão sofrendo com o mesmo problema. A energia, segundo Wellington Garcia , acabou na quarta-feira (19) por volta das 15h.





“A gente fica indignado, não podemos fazer nada. Ontem eu fui atrás de um caminhão da Enel que estava aqui na região e o pessoal estava chupando sorvete. Aí você vê duas equipes no local e não fazem nada. A gente já está perdendo muitas coisas na geladeira, meu, está difícil”, relata.





O mesmo ocorre com os moradores da Rua Porto dos Cavalos e adjacências, dentro do Condomínio Granja Viana II Glebas 4 e 5, que estão s energia elétrica terça-feira (18).





"Por duas vezes, a mesma equipe da Enel compareceu sem equipamentos de EPI para poder retirar pequenos galhos de árvore. Uma vergonha total. Dezenas de protocolos e nada", relata o morador Alex Contini.





“Meu filho mora na Hípica do Los Álamos, próximo ao bairro dos Pires, em Caucaia do Alto, e hoje é o 4° dia que estamos sem energia, ficando num prejuízo enorme, isso sem falar que não eles [Enel] atendem. Fica aqui minha indignação”, disse Vagner Pires.





Moradores do Condomínio Jardim Colibri, na Via das Orquídeas, também estão sem o abastecimento de energia há 40 horas, segundo relataram ao Cotia e Cia.





Outro local com problema no restabelecimento da energia elétrica é o condomínio Jardim Passargada I segundo o morador Paulo Scholze houve falta de luz das 18h do dia 18/01 até às 11 horas de ontem (20), porém às 16h a energia voltou a cair e até o momento os moradores continuam sem luz "Temos uma coleção de protocolos com a Enel, sem uma resposta efetiva" reclama.





Cotia e Cia publicou uma reportagem sobre o condomínio Jardim das Flores, localizado na Estrada do Caputera, em Cotia, que chegou a ficar sem energia elétrica por mais de 44 horas.





Horas depois da publicação da reportagem, o serviço foi restabelecido.





O QUE DIZ A ENEL





Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Enel explicou que ruas interditadas, árvores caídas, trechos alagados e de difícil acesso são no momento parte dos obstáculos enfrentados pelos eletricistas da empresa.





Além disso, segundo a Enel, as fortes chuvas que atingem a cidade de São Paulo, principalmente as regiões Norte e Oeste da capital, além dos municípios de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu, Jandira e Osasco, nos últimos dois dias, têm trazido grandes desafios para as equipes de emergência da empresa.





A Companhia disse também que montou uma operação especial, triplicando equipes em campo para atender aos chamados dos clientes e restabelecer a energia o mais rápido possível.





“São 2.400 colaboradores nas ruas. Nesse período, os profissionais da Enel atuaram, por exemplo, na substituição de dezenas de postes quebrados pela queda de árvores e mais de 400 casos onde foram necessários reparos em trechos da rede de distribuição, com a substituição de equipamentos danificados pela ação dos fortes ventos, retirada de galhos e outros objetos, para manter o serviço prestado aos clientes”, disse.





Isso sem falar no número de ocorrências que subiu exponencialmente se comparado a um dia normal. Em vários locais, os eletricistas da Enel precisam aguardar a remoção dessas árvores pelo Corpo de Bombeiros ou atravessar pontos de alagamento para chegar aos locais impactados. Em dois dias, a Enel SP registrou cerca de 350 ocorrências de quedas de árvores e galhos de grande porte sobre a rede elétrica e 1.145 raios só na Capital. Nos sete municípios do ABC foram 1.328 raios, além de 339 em Santana de Parnaíba e outros 1.255 na cidade de Cotia