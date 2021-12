Hipermercado Extra de Cotia encerrará as atividades na véspera de Natal

71 das 103 unidades do Extra Hiper serão transferidas para o Assaí. Das unidades restantes, 28 serão transformadas em Pão de Açúcar e Mercado Extra e 4 serão fechadas



Imagem enviada ao Cotia e Cia pelo leitor Anderson Fernandes

Já com prateleiras vazias e mercadorias com preços de oferta, ovai encerrar as atividades nesta sexta-feira (24), véspera de Natal., dizem as faixas na entrada do Extra.