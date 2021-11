Hipermercado Extra de Cotia vai encerrar as atividades em dezembro

Informação foi confirmada pelo Cotia e Cia nesta quarta-feira (17) junto à assessoria de comunicação do Grupo Pão de Açúcar (GPA)







Hipermercado Extra de Cotia. Foto: Google Imagens





O hipermercado Extra de Cotia vai encerrar as atividades até o final de dezembro. A informação foi confirmada pelo Cotia e Cia nesta quarta-feira (17) junto à assessoria de comunicação do Grupo Pão de Açúcar (GPA) – que, além do Extra e Pão de Açúcar, também é dono das marcas Minuto e Compre Bem.





“O formato de hipermercado do Extra será descontinuado, conforme oficializado recentemente. Todas as lojas, incluindo a unidade de Cotia, encerrarão suas atividades até o final do ano. O comunicado anteriormente realizado foi um entendimento de negócios entre GPA e Assaí, e que ainda terá etapas a serem concluídas”, diz a nota enviada ao site.





QUAL SERÁ O DESTINO DO EXTRA DE COTIA





que vai vender 71 unidades do Extra Hiper ao Assaí e que irá deixar o segmento de hipermercados no Brasil. O GPA anunciou, no dia 14 de outubro,





Em comunicado, a empresa disse que a transação será de R$ 5,2 bilhões, dos quais R$ 4 bilhões serão parcelados entre dezembro e janeiro de 2024, por 71 pontos comerciais em diversas regiões do Brasil.





Segundo o GPA, 71 das 103 unidades do Extra Hiper serão transferidas para o Assaí. Das unidades restantes, 28 serão transformadas em Pão de Açúcar e Mercado Extra e 4 serão fechadas.





Questionado pelo Cotia e Cia, o GPA não informou, no entanto, qual formato que vai seguir o hipermercado Extra de Cotia. Mas há rumores de funcionários da loja que o hipermercado será transformado em Assaí Atacadista.