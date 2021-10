Assaí compra 71 lojas do Extra que deixará de ser segmento de hipermercados

Não há confirmação se o Hipermercado Extra de Cotia está incluído na venda, se será fechado ou se será transformado em Pão de Açúcar



Hipermercado Extra de Cotia. Foto: Google imagens





O Grupo Pão de Açúcar (GPA) anunciou que vai vender 71 unidades do Extra Hiper ao Assaí e que irá deixar o segmento de hipermercados no Brasil.





Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (14), a empresa disse que a transação será de R$ 5,2 bilhões, dos quais R$ 4 bilhões serão parcelados entre dezembro e janeiro de 2024, por 71 pontos comerciais em diversas regiões do Brasil.





Cotia e Cia questionou ao GPA se a loja do Hipermercado Extra, localizada na rua Prof. José Barreto, na Vila Santo Antonio do Portao, também está incluída. A rede informou, no entanto, que vai divulgar a lista de lojas envolvidas em uma nova oportunidade, “assim que estas informações sejam disponibilizadas ao mercado”.





“O comunicado de ontem (14) foi um entendimento de negócios entre GPA e Assaí, e que ainda terá etapas a serem concluídas. O valor total da transação é de R$ 5,2 bilhões, com a transferência de 71 das 103 unidades do Extra Hiper para o Assaí. Das unidades restantes, 28 serão transformadas em Pão de Açúcar e Mercado Extra e 4 serão fechadas. A bandeira Extra Hiper será descontinuada”, diz a nota.