Ibiúna não terá reajuste no IPTU 2022

Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade pelos vereadores

O prefeito de Ibiúna Paulinho Sasaki (PTB), enviou para a Câmara Municipal um projeto de Lei garantido que não haja reajuste no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2022, que giraria em torno de 10%. A medida foi aprovada de forma unânime pelos vereadores.





Vale ressaltar que, anualmente, é necessário fazer a revisão inflacionária do IPTU, mas devido ao aumento do imposto, nos últimos anos, foi decidido pelo congelamento do valor.





“Infelizmente não posso revogar os aumentos dos últimos anos, mas resolvemos congelar para amenizar os impactos disso no bolso dos contribuintes. Sabemos da dificuldade do ibiunense em arcar com o aumento o IPTU nos últimos anos, que achamos injusto, por isso, decidimos enviar a Câmara o projeto de congelamento. O reajuste, para 2022 seria, em torno de 10%, ou seja, com essa medida, o ibiunense ou quem tem imóvel em Ibiúna terá, na prática, um desconto de 10% no valor o imposto”, explicou o prefeito Paulinho Sasaki.