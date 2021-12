Prefeito de Itapevi posta vídeo com cachorro 'ajudando na sinalização das setas'

A publicação de Igor Soares rendeu críticas de internautas, mas também brincandeiras. "Se fosse em Osasco, ia ser um pombo. Certeza"





O prefeito de Itapevi, Igor Soares, fez uma publicação inusitada na manhã deste sábado (18) em uma rede social.

No vídeo, publicado pelo gestor, um cachorro aparece na traseira de um carro, do lado esquerdo, bem no local onde fica lanterna.

"Quando penso que já vi de tudo ... cachorro ajuda na sinalização das setas do carro em Itapevi. Este sim é o melhor amigo", disse o prefeito.

A publicação rendeu risadas, mas também críticas a Soares. Uma internauta comentou que não vê graça na postagem, uma vez que o cão corre perigo. "Esse vídeo deveria estar como denúncia, e não como vídeo engraçado."

Já outra usuária da rede social rebateu essa e outras críticas feitas ao prefeito. "Tem gente aqui achando ruim de ele [Igor Soares] ter levado na brincadeira. Vai fazer o que? O jeito é rir mesmo. Mundo todo errado e caótico. Tem horas que cansa a mente estar o tempo todo na ativa."

Outro internauta aproveitou a oportunidade para brincar com o município vizinho. "Se fosse em Osasco, ia ser um pombo. Certeza."