Polícia prende suspeitos de integrar quadrilha que praticava agiotagem e extorsão, em Cotia

Operação foi realizada na manhã desta sexta-feira (3)







Foto: Divulgação / Polícia Civil





A Polícia Civil de São Paulo realizou, na manhã desta sexta-feira (3), em Cotia, a Operação Usura, contra suspeitos de integrarem grupo criminoso que extorquia vítimas que contraíram dívidas financeiras. Durante a ação, foram cumpridos 13 mandados de prisão e busca e apreensão.





Segundo a Polícia Civil, três investigados e a esposa de um terceiro, falecido dias antes da operação, foram presos. Desses, dois foram em cumprimento de mandado de prisão temporária e os outros em flagrante.





Com eles também foram apreendidos aparelhos celulares, um revólver, uma pistola, simulacro de pistola, carregadores, diversas munições, notebooks e máquinas de cartão, além de documentos de interesse para a investigação.





De acordo com as investigações, os suspeitos ameaçavam seus devedores, inclusive de morte, uma vez que era do conhecimento dos criminosos que as vítimas jamais conseguiriam saldar suas dívidas, pois, já se encontravam em situação financeira crítica, em decorrência da pandemia. Como as dívidas só aumentavam, tal argumento era utilizado para pressionar ainda mais as vítimas.





A ação foi coordenada por policiais civis da 2ª Divisão Antissequestro, do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE), que investiga os crimes de associação criminosa, extorsão e usura pecuniária, que é o empréstimo de dinheiro com cobrança exorbitante de juros. As diligências prosseguem.