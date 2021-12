Extra de Cotia tem prateleiras vazias e disputa por mercadorias às vésperas do fechamento

Com preços em oferta, consumidores enchem os carrinhos com as mercadorias que ainda restam e se aglomeram em filas dois dias antes de a loja fechar

O clima era de Black Friday na manhã desta quarta-feira (22). Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





Hipermercado Extra de Cotia, que vai encerrar as atividades nesta sexta-feira (24), véspera de Natal. Muitos corredores já sem prateleiras e disputa por mercadorias que ainda restaram com preços promocionais. Assim estava na manhã desta quarta-feira (22) o





O clima era de Black Friday. Na parte de eletrodomésticos, ventiladores com preços em oferta tomavam conta dos carrinhos dos consumidores. No corredor ao lado, pessoas disputavam espaço para pegar itens de papelaria. Algumas nem olhavam preços, iam pegando aleatoriamente o que tivesse pela frente.





Mercadorias em oferta chamaram atenção dos consumidores. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

Dois homens encheram um carrinho todo com bebidas alcoólicas, também com preços em oferta, para as festas de fim de ano. “Esse Natal vai ser estouro”, disse um deles.





Com a ânsia pelas ofertas, as pessoas iam espalhando as mercadorias pelas prateleiras, deixando-as completamente bagunçadas.





Prateleira já sem nenhum item. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

As filas estavam enormes em todos os caixas. Os carrinhos cheios e as pessoas aglomeradas. “O povo, as vezes, nem sabe o que está pegando. Vê umas pessoas colocando as mercadorias no carrinho e faz o mesmo”, disse uma funcionária. Segundo ela, ainda não é certo que o atacadista Assaí será instalado no lugar do Extra. “Tudo indica que sim, mas sabe como é, eles podem mudar de uma hora para outra.”





71 unidades do Extra Hiper serão transferidas para o Assaí





já havia sido confirmada pelo Cotia e Cia no dia 17 de novembro junto à assessoria de comunicação do Grupo Pão de Açúcar (GPA) – que, além do Extra e Pão de Açúcar, também é dono das marcas Minuto e Compre Bem. A informação sobre o fechamento do hipermercado– que, além do Extra e Pão de Açúcar, também é dono das marcas Minuto e Compre Bem.





“O formato de hipermercado do Extra será descontinuado, conforme oficializado recentemente. Todas as lojas, incluindo a unidade de Cotia, encerrarão suas atividades até o final do ano. O comunicado anteriormente realizado foi um entendimento de negócios entre GPA e Assaí, e que ainda terá etapas a serem concluídas”, disse a nota enviada ao site.





Não é certo, mas tudo indica que no lugar do Extra virá o Assaí Atacadista. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





que vai vender 71 unidades do Extra Hiper ao Assaí e que irá deixar o segmento de hipermercados no Brasil. O GPA anunciou, no dia 14 de outubro,





Em comunicado, a empresa disse que a transação será de R$ 5,2 bilhões, dos quais R$ 4 bilhões serão parcelados entre dezembro e janeiro de 2024, por 71 pontos comerciais em diversas regiões do Brasil.





Segundo o GPA, 71 das 103 unidades do Extra Hiper serão transferidas para o Assaí. Das unidades restantes, 28 serão transformadas em Pão de Açúcar e Mercado Extra e 4 serão fechadas.





Questionado pelo Cotia e Cia, o GPA não informou, no entanto, qual formato que vai seguir o hipermercado Extra de Cotia. Mas há rumores de funcionários da loja que o hipermercado será transformado em Assaí Atacadista.