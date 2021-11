Merendeiras começam a fazer paralisação em algumas escolas de Cotia por atraso de salário

Elas também reivindicam o pagamento atrasado de dois meses de cesta básica; uma escola colocou funcionárias da limpeza e da secretaria para substituir as trabalhadoras

Algumas merendeiras de Cotia decidiram não ir trabalhar nesta quarta-feira (10). Elas reivindicam o pagamento do salário deste mês e também das cestas básicas referente a dois meses.



O assunto, inclusive, foi parar na Câmara Municipal de Cotia. A ativista do direito das mulheres e das merendeiras do município, Kelly Regina, protocolou um ofício aos 15 vereadores pedindo respostas e intervenção no caso (VEJA FOTO ABAIXO).





A reportagem está em contato com a Rc Nutry e com a Secretaria de Educação de Cotia e em breve atualizará essa matéria com mais detalhes.

Ao menos cinco unidades escolares do município estavam sem merendeiras na manhã de hoje. Por essa ausência, uma das escolas resolveu colocar uma funcionária da limpeza e outra da secretaria para fazer as merendas dos alunos, segundo informações levantadas peloAinda de acordo com fontes, algumas escolas estariam dando para as crianças apenas bolacha e leite.As merendeiras que prestam serviço nas escolas de Cotia são contratadas pela terceirizada RC Nutry. Desde a retomada das aulas presenciais, em agosto, elas enfrentam problemas com o pagamento da cesta básica, que é no valor de R$ 161,00.Em contato com ona semana passada, o presidente do Sindirefeições Cotia, sindicato que representa as merendeiras de Cotia e da região, Elísio Golberto,Também há informações de que o sindicato vai entrar na Justiça pedindo a paralisação de todas as funcionárias, caso a Rc Nutry não cumpra com os acordos que foram feitos em reunião.