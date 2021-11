'Tarifa Zero' completa dois anos em Vargem Grande Paulista

No início desse ano a cobrança de R$39,20 por funcionário registrado começou a ser cobrado do empresário.









O programa Transporte Para Todos, criado pela Prefeitura de Vargem Grande Paulista e que ficou conhecido como Tarifa Zero, completa 2 anos no mês de novembro. Ainda deste mês o prefeito Josué Ramos anunciou melhorias no sistema.





Segundo ele, a frota será renovada com 5 ônibus mais novos “Tarifa Zero é um programa que veio para ficar, são dois anos de experiência na área social e na área do transporte dando mais qualidade de vida à população, mais dignidade, além da geração de emprego e renda.”, informou Josué.

Vargem Grande Paulista é a única cidade da grande São Paulo a oferecer transporte público gratuito e com isso cidades procuraram a prefeitura para entender melhor o projeto “Várias cidades têm nos procurado para conhecer o programa, saber em detalhes como foi implantado, benefícios gerados e funcionamento. Isso é muito gratificante, saber que fomos pioneiros neste projeto moderno, inovador e que oferece tantos benefícios para a cidade”, enfatizou o prefeito.

O programa trouxe benefícios não apenas para a população que não paga mais para andar de ônibus, mas também para o crescimento econômico da cidade. O número de passageiros triplicou, o que demonstra que as pessoas passaram a circular mais na cidade e a consumir no comércio local.

Antes da Tarifa Zero, eram transportados cerca de 36 mil passageiros por mês e, com a gratuidade da passagem de ônibus, agora são mais de 100 mil passageiros/mês. Assim, o custo de vida dos usuários do transporte público municipal diminuiu, o mercado de trabalho local foi aquecido e da mesma forma o comércio foi incrementado.

A geração de emprego e renda também se fortaleceu com o programa, já que as empresas passaram a priorizar a contratação da mão-de-obra local, promovendo economia para o contratante.





A fim de atenuar as dificuldades que a pandemia trouxe, a Prefeitura de Vargem Grande Paulista também isentou a indústria e comércio da cidade da taxa do Transporte Público Municipal.

No início desse ano a cobrança de de R$39,20 por funcionário registrado começou a ser cobrado, segundo a prefeitura esse valor é 72% mais barato do que o empresário pagaria normalmente.