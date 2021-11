Cotia terá evento de adoção de animais

Cães vítimas de maus tratos, resgatados pela Guarda Civil, estarão entre os animais que esperam por um novo lar.









Está marcado para sábado (13/11) o “Evento de Adoção de Animais” do Setor de Zoonoses da Prefeitura de Cotia. O evento será presencial, respeitando os protocolos sanitários como o uso de máscaras, álcool gel e distanciamento. Onze cães de pequeno, médio e grande porte resgatados e que estão sob a tutela provisória de uma equipe técnica estarão no local à espera de um novo lar. A organização do evento solicita a doação de 1kg de alimento não perecível e/ou ração animal. Conheça os animais no link clicando aqui





De acordo com a Zoonoses, todos os animais estão castrados, microchipados e vacinados, como os prováveis irmãos Thor e Beethoven, vítimas de maus tratos que foram resgatados pela Guarda Civil Municipal, em setembro deste ano, e que, apesar de tudo que sofreram, confiam no ser humano e são dóceis com as pessoas e com outros animais.





“Estamos muito felizes de podermos realizar este evento de adoção presencial, as pessoas terão a oportunidade de conhecer os animais, caminhar e interagir com eles. Esperamos que todos tenham a sorte de ganhar um lar, uma família e de serem muito amados”, disse Ana Marina Lino, médica veterinária, coordenadora da Zoonoses de Cotia e organizadora do Evento.





Para realizar a adoção, o interessado na tutela do animal precisa ter mais de 18 anos e responder a uma entrevista que será feita no local. Também é preciso estar com documento de identidade oficial com foto, comprovante de endereço e informar um telefone para contato.





Evento de Adoção de Animais – Cotia





Quando: Sábado – 13 de novembro

Horário: das 9h às 12h

Onde: Estacionamento da Secretaria de Saúde

Endereço: Avenida Professora Manoel José Pedroso 1401 – Jardim Nomura (Ao lado da Prefeitura)

Doação: Pede-se a doação de 1kg de alimento não perecível e/ou ração animal

Quem pode adotar: Maiores de 18 anos





Como adotar: Responder uma entrevista e estar com documento pessoal, comprovante de endereço e informar um telefone