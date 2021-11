Merendeiras de Cotia estão sem receber cesta básica há 3 meses

Houve uma reunião entre o sindicato das merendeiras e a empresa terceirizada RC Nutry, na semana passada, mas ainda não se sabe o que ficou acordado



Foto ilustrativa





As merendeiras que trabalham nas escolas municipais de Cotia, por meio da terceirizada RC Nutry, estão há três meses sem receber cesta básica. Ainda não se sabe se a cesta será paga no valor de R$ 161,00 ou virá em alimento.





Cotia e Cia fez contato com o Sindirefeições, sindicato da categoria. O presidente da entidade, Elísio Golberto, disse ao Cotia e Cia, na terça-feira da semana passada (26/10), que haveria uma reunião com representantes da empresa para tratar do problema.





A reportagem retornou o contato com Elísio na manhã desta quarta-feira (3) para saber o que ficou acordado na reunião e aguarda retorno.





A reportagem também entrou em contato com a RC Nutry, que chegou a responder o e-mail solicitando o telefone do site. Mas desde a semana passada, a ligação não aconteceu. Cotia e Cia voltou a fazer contato nesta manhã, mas até a publicação desta matéria, não fomos atendidos.





Da mesma forma que a RC Nutry e o Sindirefeições, Cotia e Cia também entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação, mas não recebeu um posicionamento até agora.





Assim que houver retorno, tanto do sindicato quanto da empresa e/ou da secretaria de educação, eles serão acrescentados aqui neste texto.