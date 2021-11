Ex-prefeito de SP, Haddad se reunirá com militância do PT Cotia na próxima semana

Encontros acontecerão na ocupação Mandelinha e na Câmara Municipal



Ex-prefeito de SP, Fernando Haddad (PT). Foto: Wilson Dias / Agência Brasil





O ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad (PT), estará em Cotia na próxima terça-feira (30) em dois encontros com militantes do partido. A informação foi divulgada pelo advogado e membro do PT Cotia, Silvio Cabral.





Às 16h30, Haddad estará na comunidade Mandelinha, entre o Jd Arco Íris e Jd Panorama e, às 17h30, a reunião está marcada para acontecer na Câmara de Cotia.





“Essa vinda do Haddad para Cotia faz parte de um giro que ele está dando por todo o estado de São Paulo. Desta vez, os encontros vão acontecer na região macro de Osasco, e vai encerrar o dia de agendas aqui na cidade”, informou Cabral.





O encontro no Mandelinha acontece, segundo Cabral, pelo fato de a comunidade ser “um símbolo de luta e resistência pela moradia no município”. Hoje, o local já é ocupado por mais de 700 famílias.





“Ele vai fazer um debate com os moradores sobre a questão da moradia, regularização fundiária e propostas para habitação popular”, explicou.





Já na Câmara, o encontro será com a militância do PT, porém, o evento será aberto para quem quiser participar.





Antes de Cotia, Haddad passará por Embu Guaçú, Itapecerica da Serra e Embu das Artes.





Encontro ocorreu em agosto deste ano. Foto: Reprodução / Redes sociais





HADDAD JÁ SE REUNIU COM ROGÉRIO FRANCO





O ex-prefeito de São Paulo esteve em Cotia recentemente em reunião com o prefeito Rogério Franco (PSD). Na ocasião, Franco disse em postagem nas redes sociais que o assunto com Haddad girou em torno de experiências administrativas e sobre o atual cenário político nacional.





Ao Cotia e Cia, em coletiva de imprensa, o prefeito de Cotia reafirmou que a reunião não teve 'traços políticos-eleitorais', mas sim apenas 'questões administrativas'. "Pedi algumas orientações dele em relação à educação e a gente avançou neste sentido", disse.





Também participaram da reunião com Haddad o secretário de Assuntos Jurídicos, Vitor Marques, o ex-ministro da Previdência e do Trabalho e Emprego e ex-prefeito de São Bernardo de Campo, Luiz Marinho, além da primeira-dama de Cotia, Mara Franco.