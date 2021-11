Câmera flagra acidente entre carro e moto próximo a Delegacia de Cotia

Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (24)



Motoqueiro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Foto: Reprodução / Aconteceu em Cotia SP ou Região





Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento de um acidente envolvendo um carro e uma moto, na tarde desta quarta-feira (25), na Avenida Professor Joaquim Barreto, próximo a Delegacia de Polícia de Cotia.





O motociclista estava vindo pela avenida sentido centro e, ao tentar a conversão à esquerda para ingressar na Rua Doutor Antônio Bastos, foi atingido pelo veículo que vinha em sentido contrário.





Ambos veículos, após o embate, chocaram-se contra a mureta e um poste de iluminação pública. O local é provido de sinalização horizontal, constando ordem de parada para veículos que pretendam fazer o cruzamento da via.





O motociclista foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Cotia. Cotia e Cia pediu atualização do estado de saúde dele e aguarda retorno do hospital.