Atacadão de Cotia faz promoção ‘Black Friday’ com produto no mesmo valor de setembro

Na onda da Black Friday, a unidade do Atacadão Cotia, assim como todas do estado de São Paulo, está realizando promoções durante a semana. Mas será que os preços dos produtos são mesmos promocionais como a empresa vem anunciando?





Nesta quinta-feira (25), o Atacadão fez uma chamada para os clientes (veja abaixo). Entre os quatro produtos anunciados, um frango congelado, da marca Seara, está no valor de R$ 7,98 kg. A caixa com 20 kg sai no valor de R$ 159,60. É a chamada ‘Black Week’ da loja.





Valor do frango congelado anunciado hoje (25) na 'Black Week' é o mesmo de setembro





No entanto, o mesmo produto foi anunciado pela empresa, no dia 30 de setembro de 2021, no mesmo valor. Cotia e Cia pediu um esclarecimento para o Atacadão e aguarda retorno.





COMO DENUNCIAR





BLACK FRIDAY





O Procon-SP informou que realizou várias reuniões com as principais empresas que participam da Black Friday, evento de descontos e promoções que acontece nesta sexta-feira (26), enfatizando quais os seus deveres para que a data não traga problemas para o consumidor paulista.





“As ofertas e promessas feitas aos consumidores deverão ser cumpridas integralmente e os preços, informados de forma correta e não deixando espaço para dúvidas. Casos de descumprimento da legislação ficarão sujeitos à multa prevista no Código de Defesa do Consumidor”, alertou Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP.





Na edição do ano passado, foram registrados no Procon-SP mais de dois mil atendimentos relacionados à Black Friday – 1.912 reclamações de consumidores que enfrentaram problemas com as compras e 542 consultas e orientações sobre o assunto.





As principais queixas relatadas foram: atraso ou não entrega; pedido cancelado após a finalização da compra; maquiagem de desconto (situação em que o desconto oferecido sobre o preço do produto/serviço não é real); produto/serviço indisponível; mudança de preço ao finalizar a compra; produto/serviço entregue diferente do pedido, incompleto ou danificado.