Após paralisação, empresa começa a pagar merendeiras de Cotia, mas sem alguns benefícios

As merendeiras de Cotia começaram a receber seus salários atrasados na manhã desta quinta-feira (11). A empresa terceirizada, Rc Nutry, começou a efetuar os pagamentos após uma paralisação parcial das funcionárias nesta quarta-feira (10). Havia uma ameaça de paralisação geral caso a empresa não pagasse hoje.





Acontece que todas as merendeiras estão questionando o valor que está sendo pago, pois veio abaixo do que seria o valor correto, segundo elas. Alguns benefícios, como 13º, salário família, vale transporte e cesta básica não foram pagos.





Segundo informações que a reportagem apurou, o reembolso do vale transporte virá separado do salário e o vale deste mês cairá direto no Cartão Bom. O holerite não foi enviado às funcionárias.





Outra informação que circula entre as merendeiras é de que no mês passado elas tiveram um valor de bônus do sindicato e que, neste mês, não teriam mais. Além disso, houve uma diferença no pagamento que seria do dissídio e que, neste mês, também não teve.





o valor de duas cestas básicas ainda não foi depositado. Mas essas informações são questionáveis entre a categoria, que até agora não conseguiu ter um posicionamento com clareza da empresa em que elas prestam serviço. Além disso,





Mais uma vez, Cotia e Cia entrou em contato com a Rc Nutry na manhã de hoje, mas não recebeu um posicionamento até a publicação desta reportagem. A Secretaria Municipal de Educação também não se manifestou até o momento. Caso haja mais informações, esta reportagem será atualizada.