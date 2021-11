De 48 moradores de rua abordados pelo serviço social de Cotia, 4 aceitaram acolhimento

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia disse que realizou a abordagem de 48 pessoas vivendo em situação de rua em diversos pontos do município nos meses de setembro e outubro. Dessas, quatro aceitaram acolhimento em uma instituição conveniada com a prefeitura.

O serviço de abordagem, segundo a secretaria, é permanente e realizado por uma equipe multidisciplinar do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).





Para chegar de forma mais rápida às pessoas que estão em situação de rua em Cotia, a pasta criou um ‘Canal de Notificação de Pessoas em Situação de Rua’ e conta com o apoio e participação dos moradores.





"Basta enviar uma mensagem para o CRAS CREAS On-Line no Whatsapp 11 96300-7500 com um ‘olá’, será respondido com um menu, basta escolher a opção ‘9’ e passar a localização da pessoa em situação de rua. A equipe especializada programará uma abordagem para fazer o atendimento", explicou.