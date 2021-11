Escola no Jd. Sandra é alvo de vandalismo e aulas do período da manhã são suspensas

Itens que compõem a merenda dos alunos foram completamente destruídos; diretor da unidade afirmou que não há câmeras de segurança na escola e que um boletim de ocorrência foi registrado



Cozinha da E.M Maria Aparecida, localizada no Jd Sandra. Foto: Reprodução





A Escola Municipal Maria Aparecida de Oliveira Pedroso, localizada no Jardim Sandra, em Cotia, foi alvo de vandalismo na madrugada desta quinta-feira (11). Itens que compõem a merenda dos alunos foram destruídos. Por este motivo, as aulas do período da manhã foram suspensas, mas do período da tarde ocorrerão normalmente.









Segundo apurou a reportagem, a porta da cozinha foi arrombada. Temperos, condimentos e alimentos encontravam-se espalhados pelo chão. Ainda de acordo com a apuração, não é a primeira vez que a escola passa por esta situação de vandalismo.





Cotia e Cia ligou na escola manhã de hoje para falar com o diretor da unidade, Vaguiner Farias. Sem dar muitas informações, ele apenas disse que fez um boletim de ocorrência e negou que a escola tenha sido alvo de vandalismo em outras ocasiões recentes. Vaguiner também afirmou que a escola não tem câmeras de segurança.





A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Cotia e pediu um posicionamento da Secretaria de Educação e também de Segurança Pública sobre o caso. Assim que houver retorno, será acrescentado aqui no texto.