Mulher mata marido a facadas em Itapevi, deixa corpo no banheiro da casa e dorme

Ela confessou à polícia que cometeu o crime porque estava cansada das brigas que eles tinham; casal estava junto há 4 anos e não tinha filhos



Delegacia de Itapevi. Foto: Divulgação





Uma mulher de 44 anos foi presa em flagrante nesta quinta-feira (16) após confessar que matou o marido a facadas. O crime ocorreu na rua dos Umbus, em Itapevi.





Ela confessou à polícia que cometeu o crime porque estava cansada das brigas que eles tinham. Ainda no depoimento, a mulher contou que, após uma discussão por conta do consumo excessivo de bebida alcoólica, seu marido estava no banheiro. Ela aproveitou, pegou uma faca de cozinha e o esfaqueou duas vezes, sendo uma estocada no peito e a outra nas costas.





Após ter cometido o assassinato, ela ainda disse que deixou o corpo do companheiro no banheiro da residência, foi dormir e não pediu ajuda. Ela confessou também que já havia tentado matá-lo a facadas em outras ocasiões.





O casal estava junto há quatro anos e não tinha filhos. No primeiro depoimento à polícia, ela disse que não havia confessado o crime, mas contou que depois sua consciência pesou e se arrependeu do que tinha feito.





A mulher vai aguardar o julgamento na prisão. O crime foi registrado na Delegacia de Polícia de Itapevi.