Câmara aprova taxa do lixo em Cotia; veja os valores

Saneamento

De acordo com o projeto, de autoria do prefeito Rogério Franco, o valor da taxa do lixo vai variar de acordo com a tarifa social da conta de água de cada imóvel; valores da taxa do atual projeto estão bem abaixo do que seria apresentado na semana passada



A Câmara Municipal de Cotia aprovou, por unanimidade, na sessão desta terça-feira (14), um projeto de lei complementar que institui uma taxa ao serviço de coleta de lixo na cidade. O valor mínimo que será cobrado, a partir de janeiro de 2022, é de R$8,50.





Confira aqui. O conteúdo do atual projeto foi modificado em relação ao que seria votado na semana passada, cujos valores variavam de R$ 72 a R$ 599 por mês.





De acordo com o projeto votado hoje, de autoria do prefeito Rogério Franco, o valor da taxa do lixo vai variar de acordo com a tarifa social da conta de água de cada imóvel.





Por exemplo: residências que consomem até 20m³, a taxa será de R$ 8,50 por mês. Já as que consomem de 20m³ até 50m³, o valor será de R$ 10,50, e as que consomem mais de 50m³ por mês, irão pagar uma taxa de R$ R$ 15,00 mensalmente.





Ainda conforme o texto, comércios que têm a faixa de consumo de água acima de 100m³ pagarão uma taxa de R$ 19,90 por mês.





Já em relação aos terrenos, o valor será cobrado anualmente de acordo com o metro quadrado. Por exemplo: terrenos de até 250m² a taxa seria de R$ 75,00, e terrenos acima de 1.000 m² a taxa será de R$600 por ano.