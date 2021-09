“Estou fazendo meu papel de gestor cumprindo a lei”, diz Rogério Franco sobre taxa do lixo

Em entrevista na noite desta quinta-feira (16) ao programa Fecha a Conta, prefeito de Cotia ainda criticou a oposição e disse que projeto com antigos valores do tributo não era para ter “vazado”

Com o valor mínimo de R$ 8,50 por mês, que será cobrado na conta de água, novo tributo começa a valer a partir de janeiro de 2022.

“A taxa do lixo é uma lei federal e tínhamos um prazo para cumprir, para aprovar essa lei. Todos os municípios do Brasil têm que aprovar”, disse Franco ao apresentador Ernani Kinchen.

, o prefeito disse que alguém do legislativo ou do executivo “vazou a tabela”. Neste texto, as taxas variavam de R$ 72 a R$ 599 por mês.